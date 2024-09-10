Европа нас сливает, нужно повышать градус войны – генерал ВСУ

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Украину подводят к решающему этапу в противостоянии с Россией. Европе невыгоден конфликт, потому что она слишком многое теряет из-за санкций и блокады отношений с РФ.

Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявил экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не подходим, нас подводят к этому решающему этапу, потому что Европа уже устала от российско-украинской войны, Европа многое теряет в своем большинстве от санкций, которые налагаются на Россию, потому что она не может реализовывать огромное количество продукции, потому что их рынок стоит и страдает их экономика тоже. Поэтому у них наибольшая мечта, чтобы эта война закончилась, и они начали дальше активно восстанавливать свои отношения с Российской Федерацией. Для нас важно на этом этапе поднять градус напряжения и доносить степень угрозы, которая идет от России до всех стран Европы», – заявил Кривонос.