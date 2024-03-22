Европа постепенно втянется в войну против России – ветеран СВО

Многие западные политики из-за внутренних проблем и протестов чувствуют угрозу своему положению – и попытаются воспользоваться войной против России, чтобы удержать власть.

Об этом в интервью публицисту Максиму Калашникову заявил участник одесского сопротивления с 2014 года, ветеран СВО Руслан Долгошея, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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А когда он восстановится, противодействие России будет по всему миру», – сказал Долгошея.

«Если мы сейчас возьмём и просто разгромим Украину, произойдёт такая забавная вещь – ЕС и так называемый Запад потеряют необходимость затрачивать огромные ресурсы на Украину, и станет и затрачивать на себя, чтобы восстановить собственную экономику.

Он подчеркнул, что европейские политики могут попытаться втянуть свои народы в эту войну.

«А с другой стороны, слишком большое затягивание [конфликта на Украине] приведёт к тому, что мы получаем разрушенную экономику Украины, с обедневшим населением, озлобленным.

И затягивание внутреннего кризиса в Европе. Эти кровавые людоеды, видя, что завтра их могут снести с тёплых мест, могут попытаться спровоцировать войну.

До того, как люди их порвут на куски, они попытаются слить человеческий материал, который способен сопротивляться, – на внешнюю войну. Соберут тех, кто пытается сопротивляться, загонят в военкоматы, оденут в форму – и погонят на войну.

Конечно, сначала это будет, как Макрон заявляет, даже если он введёт небольшое количество подразделений, которые будут перемолоты нашей артиллерией, всегда во Франции найдутся люди, которые посчитают, что нужно постоять за своих, отомстить. И шаг за шагом Франция будет втянута в войну.

Как только произойдёт какая-то легализация добровольческих подразделений с Европы, то часть общества начнёт втягиваться в войну. И на него можно будет опираться, чтобы подавлять протестный элемент у себя в стране. Для них война на Украине – это инструмент решения своих внутренних проблем», – подытожил ветеран.