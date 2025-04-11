Европа сможет полноценно заменить «Старлинк» к 2029 году

Константин Серпилин.  
11.04.2025 18:59
  (Мск) , Брюссель
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Спецоперация, Украина


Опыт Украины наглядно показал, насколько важно обеспечение войск собственной защищённой спутниковой связью.

Об этом на форуме Европы в Брюсселе заявил еврокомиссар по обороне и космосу, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Опыт Украины наглядно показал, насколько важно обеспечение войск собственной защищённой спутниковой связью. Об этом...

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«Возникает вопрос о защищённой спутниковой связи, за развитием которой мы внимательно следили на Украине, украинские солдаты очень сильно зависят от надёжной связи. И мы знаем, что нам нужно делать на нашей стороне. Мы разрабатываем новую спутниковую систему связи IRIS square – безопасную спутниковую систему связи, необходимую, чтобы мы были готовыми к любым вызовам.

Конечно, эта система, которую начали внедрять совсем недавно, будет готова не сразу. Это может произойти в 2029-2030 гг. Но до этого в середине года мы готовы запустить другую систему, которая объединит существующие государственные службы безопасной спутниковой связи. И это очень важный шаг вперёд в этой области, где военным, действительно, нужна хорошая связь», – сказал Кубилюс.

«Мы действительно хорошо справляемся в космосе с такими нашими системами, как Galileo и «Коперник», а теперь и новая система IRIS square.

У нас довольно серьёзные проблемы с нашими пусковыми системами. Мы действительно проиграли конкуренцию Илону Маску, и нам нужно наверстать упущенное. И в этом стремлении мы обращаемся к новым космическим отраслям, которые могут предложить новые идеи развития наших пусковых возможностей», – добавил литовец.

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