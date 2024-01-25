Европейские эксперты наперебой требуют дать Украине немецкие Taurus для «уничтожения Крымского моста»

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Германия должна передать Украине свои крылатые ракеты Taurus для того, чтобы ВСУ ударили ими по Крымскому мосту.

Об этом в эфире телеканала DW заявил французский политолог Николя Тензер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Тензера, немецкие Taurus более эффективны, чем те западные ракеты, которые уже передали Украине Франция, Германия и США.

«Немецкое правительство понимает, что «Таурус» более эффективный, чем SCALP и Storm Shadow или даже ATACMS, потому что это – прекрасное оружие, оно может разрушить бункеры или очень тяжелую инфраструктуру и может быть использовано против Керченского моста. Это, безусловно, будет очень полезным для украинцев, потому что Крым является одним из ключевых стратегических объектов для Украины», – вещал он.

С ним согласен британский военный эксперт Майкл Кларк.

«Украинцам нужны ракеты Taurus. Ракеты Taurus могут снести Керченский мост и, по моему мнению, это первое, что они должны сделать. Они могли бы сделать много других полезных вещей, но, по моему мнению, это лучшее, что Украина могла бы сделать в первые месяцы 2024 года, чтобы повернуть весы в пользу Украины. Потому что сейчас баланс отдаляется от Украины, баланс двигается в сторону Путина по разным причинам», – трепался Кларк.