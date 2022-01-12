Евстафьев: Разгул русофобии в Казахстане организовал Токаев, а не Назарбаев

Ответственность за разгул русофобии в Казахстане несет нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил профессор ВШУ Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне очень не нравится, что некоторые объявившие себя великими руководителями в Казахстане люди всех собак вешают на Нурсултана Назарбаева. Причем делают это очень быстро и непорядочно. У Назарбаева очень много грехов, и он за них перед Всевышним ответит. Но греха национализма и пещерной русофобии у него никогда не было…

Зачем же на него всех собак вешать? Мы же все не слепые. А кое-кто не глухой, а кое у кого еще и память есть. Давайте честно скажем: рост пещерного национализма, русофобии связан лично с господином Токаевым. Это при нем появились языковые патрули, что было немыслимо при Назарбаеве. Это при нем высшие должности стали получать абсолютно пещерные русофобы. Мы что, не знали, кого спасали. Спасать было надо, потому что поджечь эту огромную границу – слишком большой риск», – сказал Евстафьев.