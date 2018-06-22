22.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Филарет пугает каноническую УПЦ потерей права называться “украинской”

В случае предоставления Украине Томоса на создание “единой поместной автокефальной церкви” каноническая Украинская православная церковь “потеряет право называться украинской”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое мнение высказал глава непризнанной в православном мире УПЦ Киевского патриархата Филарет в интервью “Голосу Украины”.

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“Томос получит Украинская Церковь Киевского Патриархата и УАПЦ, это будет означать объединение этих церквей. Московскому Патриархату придется решать, присоединяться к канонической, признанной Вселенским Патриархатом и другими церквями Украинской Церкви или нет. Мы предполагаем, что не все приходы, священники и епископы присоединятся к Поместной церкви. Делать это их заставлять никто не будет. Однако те, кто не присоединится, не смогут называться Украинской Православной Церковью, а будут лишь митрополией или экзархатом Русской Православной церкви в Украине”, – заявил Филарет.