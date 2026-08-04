Бросаем Вайлдберриз, переключаемся на космодромы – укро-аналитик

Украине следует начать наносить удары по российским космодромам, дабы предотвратить полноценное развертывание спутниковой группировки «Рассвет».

Об этом в эфире канала «Киев 24» заявил руководитель аналитической группы InfoLight.UA Юрий Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий выразил беспокойство, не проспит ли Украина разворачивание российской спутниковой группировки.

«Этот риск действительно есть. В принципе, уже можно заметить по определенным заявлениям, звучавшим в комментариях, что будто этот «Рассвет» появился как ответ на отключение россиян от старлинка, что это появилось весной этого года, хотя этот проект у них стартовал в виде запуска первых тестовых спутников в 23-м году.

То есть ни о каких ответах, появившихся в этом году, речь не идет. Это их плановый проект. И поскольку у нас получилось так, что будто это прозвучал ответ, то можно считать, что их разведка или те, кто занимается дезинформацией, отработали эту историю – и заставили нас думать, что это ответ. Это плохо», – рассуждал эксперт.