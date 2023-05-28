Французский политолог предложил ввод войск НАТО в Херсон

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В течение времени, пока Украина будет получать приглашение или ПДЧ в НАТО, войска альянса должны уже зайти и оставаться на территории страны.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил президент центра изучения и исследований политических решений Николя Тензер (Франция), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не знаем, получит ли Украина ПДЧ (на саммите в Вильнюсе – ред.), или приглашение присоединиться к НАТО, есть разные к этому подходы. Я с 2008 поддерживаю предоставление ПДЧ Украине и Грузии, этого не случилось. Но что мы можем сделать просто сейчас, если бы была политическая воля? Это прислать войска НАТО на Украину, и иметь войска НАТО на украинской земле, по крайней мере, на недавно деоккупированных территориях. Это бы остановило совершение следующих преступлений», – призвал Тензер.

Следует отметить, что одна из упомянутых французом «недавно деоккупированных территорий» – город Херсон – закреплен в Конституции РФ как часть российского государства.

Экс-посол США на Украине, а ныне вице-президент института мира (США) Вильям Тейлор поддержал спикера, однако более осторожно.

«Что касается НАТО и саммита в Вильнюсе. Та мысль, которую высказал Николя, что нужно, чтобы войска НАТО были на Украине – возможно, не войска на поле боя, однако какое-то военное присутствие должно быть там на пути Украины к членству в НАТО», – сказал Тейлор.