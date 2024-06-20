Французский ВПК осваивает Украину – будут производить средства РЭБ, системы ПВО и радары

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Французская промышленная компания Thales подписала с Украиной три соглашения. Все они касаются открытия оборонного завода и обслуживания систем радиоэлектронной борьбы.

Как сообщается на официальном сайте группы компаний Thales, соглашения были подписаны под эгидой Министерства вооруженных сил Франции и Министерства стратегической промышленности Украины.

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В первом соглашении объявляется о намерении Thales создать совместное предприятие на Украине, которое облегчит поставки и эксплуатацию оборудования для портфеля оборонных систем группы, включая радиоэлектронную борьбу, а также тактическое коммуникационное оборудование, системы ПВО и радары.

Второе соглашение касается радиоэлектронной борьбы, где Thales обеспечит обширное обслуживание, тестирование и специализированное обучение. Это соглашение направлено на развитие местного потенциала технического обслуживания на Украине, что позволит сократить циклы ремонта и технического обслуживания и обеспечить наилучшую эксплуатационную готовность.

В отдельном, третьем соглашении, подписанном с украинским специалистом по дронам и компанией FRDM, специализирующейся на разработке программного обеспечения, Thales намерена совместно разработать и изготовить беспилотную авиационную систему, способную нести и выпускать боеприпасы.

«Thales является давним партнером украинских вооруженных сил, сотрудничая уже более 10 лет, сначала в области радиоэлектронной борьбы, а затем расширив ее до широкого спектра программ. В краткосрочной перспективе эти соглашения еще больше укрепляют поддержку Thales в обеспечении боеготовности Украины. Двигаясь вперед, они также демонстрируют нашу приверженность сотрудничеству с ведущими украинскими игроками и поставщиками для создания долгосрочного плацдарма в Украине и укрепления местной оборонной промышленности страны», – цитирует сайт французской компании ее старшего исполнительного вице-президента по международному развитию Паскаля Суриса.

Компания Thales, базирующаяся во Франции, разрабатывает решения для целого ряда отраслей, включая цифровую идентификацию, безопасность и БПЛА.