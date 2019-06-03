Французы узнали о притеснениях русских на Украине

03.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) во Франции пригласил на круглый стол в Париж своих коллег из Всеукраинского КСОРСа, чтобы те рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются русские по национальности, проживающие на Украине.

Об этом сообщает «Российская газета».

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Один из руководителей французской ассоциации «Движение за мир» Ив-Жан Галлас заявил, что освещение в местных СМИ событий на Украине и взаимоотношений с Россией «далеко не полное, а по многим аспектам просто извращенное».

При этом, указывается в публикации, для многих французов прозвучавшие на круглом столе факты были как откровение.

По словам правозащитника и координатора Всеукраинского КСОРСа Евгения Бакланова, за последние пять лет украинская власть предприняла множество попыток ущемить права русскоязычных граждан, последней из которых стал закон об украинском языке, который успел подписать в последнюю неделю своего правления Петр Порошенко.

«Тенденция такова, что русский язык практически полностью вытесняется из обихода, из процесса обучения в школах, институтах, что не может нас не тревожить, потому что, по статистике, более 50 процентов населения Украины говорит по-русски и использует его в быту. Более того, за эти годы власть запретила ввоз в страну русских книг, театры на русском языке и использование его в публичном и культурном пространстве», – сказал Бакланов.

Он также сообщил, что на Украине по итогам декоммунизационого закона были снесены более двух тысяч памятников совместной истории советского периода

«При этом людей не спрашивают, и их возмущение таким произволом велико», – отметил правозащитник.

В свою очередь научный сотрудник Института социологии Академии наук Украины Виталина Буткалюк заявила, что весь период независимости Украины отмечен «выталкиванием» русского языка из сферы общественной жизни, но особый размах этот деструктивный процесс приобрел в последнее время.

«Эти деструктивные процессы в той или иной мере сказываются и на сферах науки и образования. В высших учебных заведениях запрещено преподавать на русском языке. Некоторые академические журналы приняли решение о запрете публикации статей, в которых есть ссылки на русскоязычные источники. В академических институтах далеко не приветствуются и даже наказываются инициативы ученых, направленные на сотрудничество с коллегами из России», – рассказала социолог.

Кроме того, Евгений Бакланов предложил провести подобные мероприятия в других столицах ЕС, чтобы донести до европейской общественности иное видение ситуации на Украине.

Как сообщал «ПолитНавигатор», автор одиозного языкового закона признал, что за 10 лет планируется заставить всех граждан перейти на украинский язык.

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