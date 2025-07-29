«Фундаментальная слабость»: Трамп предсказуемо выбрал худший способ общения с Россией – Щелин

Американские политики во главе с Дональдом Трампом всё ещё надеются, что смогут запугать Россию.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть фундаментальная слабость западного политикума. Они договариваются между собой, а потом выставляют это условному «нелюдю или полубесу», который должен по умолчанию брать под козырёк. Каждый раз, когда это не происходит, происходит искреннее удивление, и уходим на новый цикл, опять договариваться между собой. По-настоящему общаться с контрагентом у них не является частью политической культуры. В этом контексте у Трампа задача была, как он думал, убедить свое окружение. Остальные должны были брать под козырек, а никто под козырек не брал. В итоге быстро не получилось», – сказал Щелин.