Где правда? ВСУ уже на Левом берегу Днепра – или нет?

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Американский Институт изучения войны (ISW) обнародовал информацию о том, что ВСУ уже закрепились на левом берегу Днепра в районе н.п. Алёшки Херсонской области, что позволит начать захват новых российских территорий.

Однако, публикация о плацдарме на Левом берегу, похоже, оказалась фальстартом – украинские источники принялись ее отрицать. Возможно, американцы по ошибке вскрыли секретные данные.

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«Сейчас много информации распространяется по сети о каких-то плацдармах ВСУ на левом берегу, каких-то изменениях в серых зонах и аналитике ISW… Хочу заметить, любая информация даже, как показала практика, официальная от Генштаба, должна пройти некоторую проверку временем, не надо разгонять «ура патриотизм»… Поэтому, пожалуйста, перестаньте форсить любую информацию о событиях на левом берегу», пишет связанный с украинскими спецслужбами пропагандист из Херсона Константин Рыженко.

Представитель ЛНР Родион Мирошник также обратил внимание, что от безапелляционного заявления американцев «обалдели даже украинские спикеры».

«Дезавуировала попытку «виртуального контрнаступу» спикерка Сил обороны Юга ВСУ Наталья Гуменюк: «Я хочу, чтобы все понимали: когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке как Днепр, преодолеть такое препятствие – очень сложная работа. Поэтому здесь нужно набраться терпения даже лучшим студентам Института изучения войны». Это можно рассматривать только как информационный пинок ВСУшникам, что хозяева уже очень заждались обещанного «контрнаступу». Сиди не сиди, а собираться помирать уже пора. За все заплачено», – считает Мирошник.

Российские власти Херсонщины опровергают информацию о плацдарме ВСУ.

«Никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алешек, а также и в любых других местах на левобережной части Херсонской области или на Кинбурнской косе нет и не было. Наши военные полностью контролируют территорию», – написал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он признал, что могут иметь место случаи высадки ДРГ противника, которые успевают сделать фотографии для СМИ на Левом берегу «перед тем, как будут накрыты нашей артиллерией и уничтожены или сброшены в воду нашими бойцами».

Однако волонтёр Владимир Романов публикует видеокадры, где, утверждается, снято как раз место высадки ВСУна Левом берегу – украинцы оттуда не только не выбиты, но и осуществляют ротацию сил.

«Эти кадры были у меня изначально, просто хотел посмотреть на тех клоунов, у которых там якобы свои «свои люди» которые говорят, что «там никого нет», – комментирует видеоряд автор.

Данные о высадке подтверждает и российский боец с позывным «Тринадцатый» в своем телеграм-канале.

«Высадились и закрепились в районе лодочной станции, которая на нашем берегу, за Антоновским мостом, уже как пару недель там тусуются».

По его информации, противник уже наладил себе стабильный подвоз, копит силы, эвакуирует раненных, привозит провизию и боеприпасы, при этом свободно на лодках пересекая линию разграничения.

«Очень прошу командование! Давайте бойцам принимать решения! Они этого не делают по причине уставного идиотизма…Сократите ступени связи до минимума, чтоб согласование проходило быстрее», – призывает «Тринадцатый» начать уничтожать врага.

Военкор Роман Сапоньков объясняет, в чем угроза. Место высадки ВСУ находится в болотистой местности. Развивать оттуда наступление проблематично, но можно разместить дозор, или даже танк и наносить удары по российским позициям на левом берегу.

Однако выбить украинцев из места высадки и занять его русским – сложно, ведь с правого, более высокого берега Днепра, плацдарм прикрывает артиллерия ВСУ, отмечает военкор.

«Противник на правом берегу, более высоком, может выкатить танк прямой наводкой и размотать любой наш дозор с расстояния 1,21 км… ВСУ сидят в болоте. Чтобы дойти до территории, с которой можно развивать наступление, ему нужно по болотам и камышу пройти 3,71 км. И вскарабкаться на холм на высоту более 10 метров. Реально? В нынешних реалиях вряд ли. Что значит, что хохол высадился на левом берегу и бродит силами ДРГ? Что у нас недостаточно сил, и ВСУ это знают. Что можно сделать? Можно отправить спецназ для демонстрации флага. Спецназ – потому что у них больше шансов выжить. Но эти шансы далеко не 100%. Это потери ради контроля болота. Какой из этого можно сделать вывод? После ухода с правого берега мы оказались в ситуации, когда вынуждены выбирать лучшее решение только из плохих вариантов. Либо жертвуем парнями ради демонстрации флага, либо несём имидживые и, потенциально, военные риски из-за присутствия хохла не левом берегу».

Военкор Александр Коц считает, что место высадки на Левом берегу в дальнейшем может быть использовано как одна из точек отвлекающего манёвра ВСУ перед наступлением.

«Отвлекающий маневр, на который реагировать придется – может быть. Попытка отрезать наш гарнизон на Кирнбургской косе – тоже может быть. Но без переброски основных сил это ненадолго и самоубийственно – только ради информационного хайпа и отвлечения наших сил с других направлений», – считает военкор.

В свою очередь военный обозреватель Борис Рожин публикует обращение бойцов отряда «Херсон», которые напротив стелы населённого пункта с флагами сообщают, что ситуация в Алёшках и окрестностях контролируется.

«Противник сейчас скорее занят не мифическими плацдармами, а вопросами расширения присутствия своих ДРГ на островах в районе Херсона, пользуясь выгодами более высокого правого берега. Возня на островах будет еще долго продолжаться. К этой стратегии ВСУ перешли после провала попыток прощупать оборону наших войск на Кинбурнской косе, которую хотели брать с ходу, но обломались, поэтому перешли к менее амбициозным планам», – объясняет эксперт.

Военный волонтер и публицист Алексей Живов уверяет, что ситуация на Левом берегу контролируется.

«Наши ребята готовятся к наступлению противника и проводят активную оборонительную работу: выявляют и уничтожают жирные цели на той стороне реки. Был там недавно, со многими общался. Все под контролем. Все знают свои задачи, понимают, что и когда будет предпринимать неприятель и т.д. Это не значит, что если пойдёт мощная десантная операция, мы отобьёмся одной левой. Но парни свою работу знают».