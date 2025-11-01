Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы якобы не ударят по Москве при первой же появившейся возможности, поэтому им можно смело отдавать ракеты «Томагавк».

Об этом на организованном фондом Ричарда Никсона «Саммите большой стратегии» в Вашингтоне заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Усилить военное давление, дать им наступательное вооружение – конечно, без ограничений. Украинцы не собираются атаковать Москву только потому, что у них есть такая возможность. Все цели Украины военные. Главная цель – завод по производству беспилотников в Елабуге. Там работают 20 тыс. северокорейцев, которые производят иранские беспилотники «Шахед», которые они запускают по Украине. Это около 5600 беспилотников, минус 700, когда они массово атакуют Украину, в дополнении к крылатым и баллистическим ракетам. Так что украинцы хотят получить ракеты «Томагавк», которые могут уничтожить крупный завод и другие подобные объекты, а также бомбардировщики, которые доставляют крылатые и баллистические ракеты. А мы говорим, что это эскалация», – оправдывал Кин помощь бандеровцам.

Однако он признал, что с «Томагавками» у американцев проблемы.