Генерал США: Первая цель для «Томагавков» – Елабуга
Украинцы якобы не ударят по Москве при первой же появившейся возможности, поэтому им можно смело отдавать ракеты «Томагавк».
Об этом на организованном фондом Ричарда Никсона «Саммите большой стратегии» в Вашингтоне заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Усилить военное давление, дать им наступательное вооружение – конечно, без ограничений. Украинцы не собираются атаковать Москву только потому, что у них есть такая возможность. Все цели Украины военные. Главная цель – завод по производству беспилотников в Елабуге.
Там работают 20 тыс. северокорейцев, которые производят иранские беспилотники «Шахед», которые они запускают по Украине. Это около 5600 беспилотников, минус 700, когда они массово атакуют Украину, в дополнении к крылатым и баллистическим ракетам.
Так что украинцы хотят получить ракеты «Томагавк», которые могут уничтожить крупный завод и другие подобные объекты, а также бомбардировщики, которые доставляют крылатые и баллистические ракеты. А мы говорим, что это эскалация», – оправдывал Кин помощь бандеровцам.
Однако он признал, что с «Томагавками» у американцев проблемы.
«У нас есть проблема с оружием «Томагавк». Просто с точки зрения количества, это одна из главных проблем, с которыми мы сталкиваемся в отношениях с Китаем.
Это реальность, в которую мы не можем вдаваться, потому что это засекречено. Но я считаю, что им [украинцам] нужно это оружие, и я говорил, какие цели, скорее всего, будут у этого оружия».
