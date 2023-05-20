Генерал украинской разведки пожаловался, что Запад не дает убивать русских

Игорь Шкапа.  
20.05.2023 12:43
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Русофобия, Спецслужбы, Украина


Украинцы «умирают за будущее Европы», но несмотря на это Киеву закрывают двери в НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Газете по-украински» заявил экс-глава Управления военной контрразведки СБУ, бывший начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский.

Украинцы «умирают за будущее Европы», но несмотря на это Киеву закрывают двери в НАТО....

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Он недоволен тем, что в Вашингтоне не одобрили заявление нынешнего главы ГУР Кирилла Буданова, пригрозившего, что русских будут убивать по всему миру.

Напомним, отвечая на соответствующей вопрос, пресс-секретарь Госдепартамента Ведант Патель заявил:

«Мы предельно ясно дали понять, что не одобряем нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, Украине или любой другой части мира. Эта позиция остается неизменной».

Скипальский пожаловался, что «Запад традиционно приходилось убеждать, что Россия совсем другая».

«Они воспринимали ее через литературу и искусство. И не видели хищнического оскала русского империализма. Это кое-где и сегодня есть. Пятая колонна работает на Западе. Сейчас эта пелена на глазах у Запада исчезает, но медленно. Украина сегодня очутилась в центре противостояния азиатской и европейской цивилизаций.

В случае успеха России конец для Европы может оказаться очень опасным. Это хорошо понимают страны Балтии и Польши. Поэтому знают, что Украину нужно защитить любым способом. Чтобы сохранить центр влияния европейской цивилизации», – считает генерал.

По его словам, есть «один немаловажный момент, о котором сейчас мало говорят».

«Украинцы всегда составляли цементирующую основу русской армии. Москва достигала побед, когда в составе армии были украинцы. А сегодня такой структуры нет. Россия сражается против нас. Мы должны быть в составе цивилизационной структуры.

Хочется упомянуть страны НАТО. У нас сегодня есть определенные проблемы с той же коррупцией, но демонстрируем реальную борьбу с Москвой. А ваши ребята – те же венгры играют на Россию. Но им дверь открыта. А нам – нет. Хотя это мы умираем за будущее Европы. Должны говорить о такой политике громко и откровенно», – резюмировал Скипальский.

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