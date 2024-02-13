Генерал ВСУ проклял Орбана за «сепаратизм», но назвать врагом побоялся

В ответ на заявления венгерского премьера Виктора Орбана в адрес Украины Киеву нужно проводить мощную информационную кампанию против самого Орбана, а также припомнить Венгрии её роль во Вторую мировую войну.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Кривоноса взбесили слова Орбана о том, что Украина должна оставаться буферной зоной между Западом и Россией, поэтому Киеву надо дать какие-то гарантии безопасности, но страна не должна стать членом ЕС или НАТО.

«Если бы наши «мощные специалисты» в посольстве Украины в Венгрии всё-таки съездили и посмотрели, в какой школе учился Орбан, и кем были его родители, его бабушка и дедушка, и что именно они делали в 1956 году, когда Советская армия насиловала, разрывала, уничтожала свободу Венгрии, и рассказали бы об этом мировому сообществу. Может, у Орбана память стёртая. А может, он просто тогда сотрудничал с Советской армией, был таким мощным сепаратистом, потому оно ему по крови передалось петь песни в пользу РФ», – возмущался генерал.

Тем не менее, назвать руководителя страны НАТО «врагом» Кривонос побоялся.

«Бездеятельность и молчаливость на информационном фронте в очередной раз позволяет нашим оппонентам… Потому что Орбан, он же не враг, он оппонент, мы же не можем назвать руководителя страны, которая входит в состав НАТО, врагом. Поэтому он наш оппонент. И мы имеем право, если он там что-то тявкает, то что нам мешает рассказать правду про того самого Орбана – и наши взгляды на деятельность Венгрии в определённые периоды во время Второй мировой войны на территории Украины. Есть, что вспомнить, и есть, от чего заплакать», – пригрозил украинский генерал.