Генсек НАТО: «Пекин внимательно смотрит на ход СВО, следующая – Азия»

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Руководство Китая будет строить свою внешнюю и внутреннюю политику, исходя из результатов СВО на Украине, а значит всем западным странам необходимо в срочном порядке увеличивать расходы на оборону.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кремль стремится создать иную Европу, где Россия будет контролировать своих соседей. Мы также знаем, что Пекин очень внимательно наблюдает за этим, чтобы узнать, какую цену платит Россия или какое вознаграждение она получит за свою агрессию. То, что происходит сегодня в Европе, завтра может произойти в Азии. Поэтому война на Украине показывает, что безопасность носит не региональный, а глобальный и всемирный характер. В этом новом и конкурентном мире мы не можем позволить себе рассматривать оборону как вещь необязательную. Да, дополнительные расходы на оборону означают меньше денег на другие важные задачи. Но нет задачи более важной, чем наша безопасность», – заявил Столтенберг.