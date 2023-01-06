«Герани» научились обходить ЗРК ВСУ – украинский авиаэксперт

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Российские ударные дроны необходимо сбивать всеми возможными средствами, не глядя на то, насколько это дороже, по сравнению со стоимостью одной «Герани», поскольку потери от эффективного «прилёта» гораздо серьёзнее.

Об этом в эфире «24 канала» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если этот дрон прилетает по инфраструктурному объекту, по станции, по трансформаторам, то потери несравненно больше. Поэтому уничтожать нужно всем, что у нас есть. Однако сейчас уже отработана тактика многоэшелонированной обороны против этих дронов. Первый уровень обороны – это ЗРК сухопутных войск, которые способны сбивать эти дроны при пересечении линии боевого столкновения или в небольшой тактической глубине. Далее, если удаётся получить информацию о трассе этих дронов, то некоторые комплексы способны их сбивать даже по трассе. Хотя, последнее время эти дроны отрабатывают маршруты в обход ЗРК и ниже рельефа, например, по руслам рек. Далее вступают в действие, собственно, ЗРК среднего радиуса действия и большого радиуса действия С-300. Ничего не сделаешь, работать по ним сейчас надо всем. Вы же видели, мы были на грани блэкаута. И кроме того, уже непосредственно возле объектов работают мобильные группы, у которых есть переносные ЗРК – «Стингеры», «стрелы», польские «Громы» и так далее, с пулемётами, которые, получив уже серьёзную информацию о трассе дронов, выходят навстречу трассы их сбивать. То есть оборона стала многоуровневой, глубокоэшелонированной, и, например, ПЗРК во время последних налётов сбили три крылатые ракеты, не то что дрона», – рассказал Романенко.