«Герани» научились обходить ЗРК ВСУ – украинский авиаэксперт

Вадим Москаленко.  
06.01.2023 16:06
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские ударные дроны необходимо сбивать всеми возможными средствами, не глядя на то, насколько это дороже, по сравнению со стоимостью одной «Герани», поскольку потери от эффективного «прилёта» гораздо серьёзнее.  

Об этом в эфире «24 канала» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». 

Российские ударные дроны необходимо сбивать всеми возможными средствами, не глядя на то, насколько это...

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«Если этот дрон прилетает по инфраструктурному объекту, по станции, по трансформаторам, то потери несравненно больше. Поэтому уничтожать нужно всем, что у нас есть. Однако сейчас уже отработана тактика многоэшелонированной обороны против этих дронов.  

Первый уровень обороны – это ЗРК сухопутных войск, которые способны сбивать эти дроны при пересечении линии боевого столкновения или в небольшой тактической глубине. Далее, если удаётся получить информацию о трассе этих дронов, то некоторые комплексы способны их сбивать даже по трассе.  

Хотя, последнее время эти дроны отрабатывают маршруты в обход ЗРК и ниже рельефа, например, по руслам рек.  

Далее вступают в действие, собственно, ЗРК среднего радиуса действия и большого радиуса действия С-300. Ничего не сделаешь, работать по ним сейчас надо всем. Вы же видели, мы были на грани блэкаута. И кроме того, уже непосредственно возле объектов работают мобильные группы, у которых есть переносные ЗРК – «Стингеры», «стрелы», польские «Громы» и так далее, с пулемётами, которые, получив уже серьёзную информацию о трассе дронов, выходят навстречу трассы их сбивать. То есть оборона стала многоуровневой, глубокоэшелонированной, и, например, ПЗРК во время последних налётов сбили три крылатые ракеты, не то что дрона», – рассказал Романенко.

 

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