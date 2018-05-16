16.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Политика, Преследования журналистов, Скандал, Украина

Геращенко прокляла Союз журналистов Украины за сотрудничество российскими коллегами


Никакие благие намерения со стороны украинских журналистов не могут быть оправданием сотрудничества с коллегами из России.

Об этом сегодня во время заседания украинского парламента заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня очень удивляет позиция главы Союза журналистов Украины, который недавно подписал общее заявление с пропагандистским Союзом журналистов РФ якобы с благородной целью освобождения Асеева. Но кому адресовано это обращение? Там фамилии одной нет – Путина! Путин сегодня удерживает и Сущенко, и Асеева, и всех остальных заложников. И еще, что ужасно, что в этом обращении, совместно подписанном главой Союза журналистов Украины, есть призыв посещать оккупированный Крым. Кому это обращение?», – возмутилась Геращенко

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