|941 просмотров
Геращенко прокляла Союз журналистов Украины за сотрудничество российскими коллегами
Никакие благие намерения со стороны украинских журналистов не могут быть оправданием сотрудничества с коллегами из России.
Об этом сегодня во время заседания украинского парламента заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«Меня очень удивляет позиция главы Союза журналистов Украины, который недавно подписал общее заявление с пропагандистским Союзом журналистов РФ якобы с благородной целью освобождения Асеева. Но кому адресовано это обращение? Там фамилии одной нет – Путина! Путин сегодня удерживает и Сущенко, и Асеева, и всех остальных заложников. И еще, что ужасно, что в этом обращении, совместно подписанном главой Союза журналистов Украины, есть призыв посещать оккупированный Крым. Кому это обращение?», – возмутилась Геращенко
Метки: Верховная Рада, Ирина Геращенко, Союз журналистов Украины
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.