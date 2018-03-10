10.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Героиня ДНР: Боевики АТО неизбежно понесут наказание за преступления в Донбассе

Доблестным украинским воинам света, когда они «освобождают» население Донбасса от самого себя, стоит помнить, что в регионе проживает масса детей, которых также убивают. Однако время расплаты за совершенные поступки рано или поздно придёт к каждому

Об этом рассказала гвардии полковник ДНР Ольга Качур (позывной «Корса»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Реактивный дивизион «Корсы» считался одной из самых мощных ударных сил корпуса ВС ДНР – подразделение принимало активное участие в Иловайской операции, в Дебальцевско-Углегорской операции и т.п. Ольга вступила в ополчение в апреле 2014 года. В Славянске она устраивала рейды в тыл врага и уводила оттуда технику, ставшую впоследствии костяком для создания реактивного дивизиона ВС ДНР. По первой специальности Ольга — разработчик программного обеспечения для систем наведения баллистических ракет.

«Город во мне видит своего защитника, и это действительно так. Захожу в магазин, а там бабушки-старушки пытаются обнять, сказать: «Спасибо». Вот недавно заезжала в церковь, которая мне нравится и которую я иногда посещаю (не скажу, что я стопроцентный атеист), пока ставила свечки за упокой родителей, у меня-то их уже давно нет, ко мне подошла бабушка и протянула святые помощи (ленточку) и сказала: «Деточка, хочу подарить тебе её, пусть она тебя хранит».

То есть, получается, что даже более взрослое поколение, которое сейчас не очень-то и активно пользуется интернетом, моё лицо знает», – поделилась своими мыслями Ольга Качур.

Затем она обратилась ко всем украинским военнослужащим, призвав их помнить о том, что когда они стреляют по мирным городам Донбасса, здесь находятся дети.

«Хотя для них дети здесь – это продолжение нашего рода, который они стремятся уничтожить. Не забывайте, что Гаага для всех одна. Они мне угрожают Гаагой, я могу ответить им тем же, что за каждое преступление каждый из нас будет нести свою ответственность. Кроме этого, есть ещё та ответственность, которая придёт к каждому из нас по мере ухода из жизни. Тот суд будет более конкретный и более жёсткий, чем любой людской».

Корса отмечает, что многие её бывшие товарищи с украинской стороны, а также однокашники по училищу считают, что она нарушила присягу.

«А я считаю, что служу своему государству. Я давала присягу народу, а не какому-то президенту. Я защищаю людей, потому присяга мною не нарушена. Я считаю Украину правопреемницей СССР, который был великий и могучий, потому разделять меня с Россией не стоит. Всё моё детство, юность и достаточно много зрелых лет прошли именно в России. Для меня понятие о разделении Украины и России вообще ненормальное, и я никогда не думала, что Донбасс может быть проукраинским районом. Эта область никогда не была чисто украинской, потому все попытки рассказать о том, что здесь живут одни украинцы – тупые и глупые. Только у меня в дивизионе: евреи, греки, татары, русские, украинцы, с Белоруссии есть ребята. Это только то, что я сейчас прямо так могу сказать.

А вообще – возьмите и посмотрите население Донбасса. Чистых украинцев тут не найдёшь, и вообще, кто они такие – «чистые украинцы»? Пусть мне Порошенко или его приближённые объяснят это. Если Саакашвили – украинец, то я француженка», – подытожила Ольга Качур.