Голландские пилоты F-16 прочитали в СМИ, что их жён прессуют русские

15.08.2019, Оренбург, Владимир Гладков

Голландские СМИ вбрасывают русофобские фейки с целью дискредитации России, не брезгуя ни сомнительностью, ни абсурдностью приведённых доказательств.

Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«9 августа новостное издание Нидерландов «De Telegraaf» опубликовало удивительную статью под фантастическим заголовком «Русские запугивают жён голландских пилотов истребителей F-16» – на самом деле, заголовок похож на какую-то подопцию компьютерной игры. Но, на самом деле, это статья в СМИ, это не блогер, это не соцсети.

Ссылаясь на «секретные данные спецслужб», газета сообщает о якобы имевших место «угрозах российской разведки в отношении военнослужащих сил передового присутствия НАТО в странах Прибалтики». Нормально зашли? «Случаи запугивания якобы были зафиксированы в отношении семей пилотов голландских истребителей F-16, которые находились в Литве в 2017 году». В качестве доказательств, крупнейшее голландское издание приводит слова анонимных свидетелей, которые якобы слышали в телефонной трубке голос, цитирую: «с сильным русским акцентом», – рассказала Захарова.

«Так вот, факт того, что в статье прямо говорится о русских, прямо ссылаются на наличие фактов, предоставленных анонимными источниками, которые якобы слышали русский акцент в этой речи – всё это свидетельствует об умышленном, целенаправленном и просто отвратительном распространении субъективной информации (на самом деле, дезинформации) с целью в очередной раз назначить Россию агрессором и при этом, несмотря на всю абсурдность подачи материала, не брезгуют в этой статье приводить такие неадекватные материалы.

Кроме того, газета ссылается, цитирую: «на неподлежащие рассекречиванию достоверные данные службы военной разведки и безопасности». Это же пародия на детектив. То есть, издание апеллирует к информации, подлинность которой заведомо невозможно установить вообще никому», – добавила представитель МИД.

При этом она отметила, что недостаточность и абсурдность приведённых «доказательств» не оказалось препятствием для публикации откровенно русофобского материала.

«Это не просто фейк, но ещё и русофобский фейк. Это всё какая-то комбинация из пропагандистских клише и антироссийской риторики. Мы расцениваем эту публикацию «De Telegraaf» как намеренный вброс дезинформации с целью дискредитации России», – подчеркнула Мария Захарова.