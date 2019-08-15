15.08.2019, Оренбург, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, НАТО, Нидерланды, Общество, Политика, Россия
Просмотров:

Голландские пилоты F-16 прочитали в СМИ, что их жён прессуют русские

Голландские СМИ вбрасывают русофобские фейки с целью дискредитации России, не брезгуя ни сомнительностью, ни абсурдностью приведённых доказательств.

Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«9 августа новостное издание Нидерландов «De Telegraaf» опубликовало удивительную статью под фантастическим заголовком «Русские запугивают жён голландских пилотов истребителей F-16» – на самом деле, заголовок похож на какую-то подопцию компьютерной игры. Но, на самом деле, это статья в СМИ, это не блогер, это не соцсети.

Ссылаясь на «секретные данные спецслужб», газета сообщает о якобы имевших место «угрозах российской разведки в отношении военнослужащих сил передового присутствия НАТО в странах Прибалтики». Нормально зашли? «Случаи запугивания якобы были зафиксированы в отношении семей пилотов голландских истребителей F-16, которые находились в Литве в 2017 году». В качестве доказательств, крупнейшее голландское издание приводит слова анонимных свидетелей, которые якобы слышали в телефонной трубке голос, цитирую: «с сильным русским акцентом», – рассказала Захарова.

«Так вот, факт того, что в статье прямо говорится о русских, прямо ссылаются на наличие фактов, предоставленных анонимными источниками, которые якобы слышали русский акцент в этой речи – всё это свидетельствует об умышленном, целенаправленном и просто отвратительном распространении субъективной информации (на самом деле, дезинформации) с целью в очередной раз назначить Россию агрессором и при этом, несмотря на всю абсурдность подачи материала, не брезгуют в этой статье приводить такие неадекватные материалы.

Кроме того, газета ссылается, цитирую: «на неподлежащие рассекречиванию достоверные данные службы военной разведки и безопасности». Это же пародия на детектив. То есть, издание апеллирует к информации, подлинность которой заведомо невозможно установить вообще никому», – добавила представитель МИД.

При этом она отметила, что недостаточность и абсурдность приведённых «доказательств» не оказалось препятствием для публикации откровенно русофобского материала.

«Это не просто фейк, но ещё и русофобский фейк. Это всё какая-то комбинация из пропагандистских клише и антироссийской риторики. Мы расцениваем эту публикацию «De Telegraaf» как намеренный вброс дезинформации с целью дискредитации России», – подчеркнула Мария Захарова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть