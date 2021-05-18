Госдума одобрила уголовную ответственность за деятельность в нежелательных иностранных организациях

18.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Российский парламент принял в первом чтении законопроект о введении в Уголовный кодекс РФ отдельной ответственности за участие в иностранной или международных неправительственных организациях, признанных нежелательными в России.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Госдумы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ был подготовлен комиссией Госдумы по расследованию фактов международного вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. О его сути рассказал депутат Госдумы от «Единой России» Николай Рыжак.

«Мы последовательно совершенствуем законодательство в этой важнейшей сфере национальной безопасности. И данный законопроект направлен на создание дополнительных мер по противодействию проникновения на территорию России нежелательных организаций и блокированию их попыток деструктивно влиять на социальные и политические институты российского общества…

Комиссией установлены многочисленные факты прохождения российскими гражданами за пределами России обучения на тренингах по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, осуществления антироссийских информационных акций и формирования в российском обществе терпимости к употреблению наркотических средств путём пропаганды их потребления и легализации наркотиков. Указанное обучение проводится при поддержке неправительственных организаций», – сказал он.

Однако, по его словам, такое обучение граждан РФ не является нарушением российского законодательства, а работа иностранных организаций признаётся нежелательной только на территории России. Именно эти упущения и призван устранить обсуждаемый документ.

Согласно законопроекту, участие в работе таких НПО повлечет штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо лишение свободы на срок от одного до четырех лет с возможным лишением права заниматься определенной работой на срок до 10 лет.

Кроме того, законопроектом предусмотрены такие санкции, как обязательные работы на срок до 360 часов или принудительные работы на срок до четырех лет.

«Кроме того, предлагается внести дополнительный квалифицирующий признак – признание иностранной или международной организации нежелательной на территории России в случае оказания ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом, принадлежащим иностранной или международной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ», – добавил Рыжак.

После чего в ходе голосования документ поддержали 311 депутатов из 315 присутствующих, законопроект был принят в первом чтении и направлен для последующей доработки.