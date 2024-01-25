Группу «Би-2» задержали и выдворяют из Таиланда

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Группа «Би-2» была задержана в полном составе после концерта в клубе Illusion на Пхукете. Музыканты провели ночь в камере, потом их отпустили, но только до суда, который состоится в пятницу. Причиной задержания стало отсутствие разрешения на работу.

Несмотря на это, группа дала несколько концертов в Паттайе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Теперь «Би-2» грозит депортация в страну гражданства, музыканты несколько лет не смогут приезжать в Таиланд. Также ожидается, что им присудят значительный штраф. Группа перестала гастролировать по России в прошлом году после череды скандалов.

В апреле 2022 года «Би-2» отказались в Омске выступать на фоне растяжки «Zа президента». Группа сорвала концерт, обманув сотни зрителей.

Техническая обслуга «Би-2» прошла селекцию по идеологическому признаку. Художник по свету Давид Мисакян был уволен за поддержку спецоперации.

Несмотря на это, «Би-2» продолжали выступать на корпоративах в России, в том числе, проводимых на оборонных предприятиях. Возмутительную ситуацию попытались исправить зрители. В июле 2022 года болельщики освистали группу во время выступления на матче за Суперкубок в Санкт-Петербурге.

В Томске в августе солист группы высказался против российской армии и спецоперации. После этого на сцену полетели стаканы и бутылки. А потом 8 человек забрались на сцену и избили группу в полном составе.

После этих инцидентов «Би-2» переместилась в Израиль и предпочитает давать концерты за рубежом, тайно перечисляя часть гонораров ВСУ. Как выяснилось, эти концерты были не вполне законными. В МИД РФ отрицают свою причастность к инциденту, о которой написали некоторые СМИ.

«Это фейк. Консульство не занимается созданием проблем для российских граждан, а помогает им. Законодательство Таиланда считается одним из самых сложных. Если бы музыканты обратились в консульство России- сотрудники оказали бы им помощь», – сказали во внешнеполитическом ведомстве.

Политический обозреватель Андрей Перла считает, что особых последствий не будет. В худшем случае участников коллектива депортируют.

«Дело не в Тае как таковом. А в том, что эмигранты последней волны из России практически во всех странах, где живут, полагают, что могут жить над законом этих стран. Вот, недавно был характерный скандал – Шендерович (иноагент – ред.) водил экскурсии по Риму. А кто-то ещё такой же – по Венеции. Естественно, для русскоязычных, причём очень богатых – несколько тысяч евро с человека. При этом никаких лицензий экскурсовода, обязательных для Италии, они не приобретали. А зачем? То же и с концертами эмигрантов для эмигрантов, и с созданием новых медиа. Это имманентное свойство «малого народа», который покидает Россию», – сказал Перла.

Ранее в Таиланде были отменены концерты иноагентов Максима Галкина и комика Руслана Белого, которые должны были состояться на Пхукете и в Паттайе.

Кроме того, Галкина оштрафовали на 100 тысяч дирхам (2,4 миллиона рублей) в Арабских Эмиратах за разжигание межнациональной розни.

На этих же основаниях Департамент туризма и коммерческого маркетинга ОАЭ запретил въезд в страну Андрею Данилко (Верка Сердючка). Сейчас ведомство рассматривает дело рэпера Оксимирона.