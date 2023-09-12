Грузинская власть наступает на грабли имени Януковича

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Поражение путинизма!» – именно под таким названием накануне прошла международная конференция в одном из наиболее фешенебельных отелей Тбилиси. Впрочем, определение «международная» следует брать в кавычки, поскольку мероприятие на деле было сходкой грузинских прозападников и их зарубежных кураторов.

Конференция была организована институтом Маккейна, институтом Джорджа Буша и Центром исследований экономической политики. В ней принимали участие и действующие европейские дипломаты, включая послов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Мероприятие в этом году стало уже седьмым по счету, при этом самым большим и шумным. Мобилизация – максимальная. Организаторы позаботились о том, чтобы участников поприветствовал экс-президент США Джордж Буш-младший. Письмо зачитал экс-помощник Госсекретаря США, директор Института Джорджа Буша Дэвид Крамер.

Буш уверяет, что победа Украины над Россией откроет путь к «деоккупации» Абхазии и Цхинвальского региона. Он подчеркивает возрастание влияния России над правительством Грузии и якобы отход последнего от «демократических принципов». И еще: у Буша, оказывается, «разрывается сердце», когда он видит, как с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили обращаются в тюрьме.

Главный посыл конференции, как и этого письма, давшего тон шабашу, – недовольство Запада нынешней политикой грузинского руководства и решимость более активно поддерживать «демократические» силы и поспособствовать восстановлению статус-кво Грузии как главного союзника США и НАТО на Южном Кавказе.

Обобщающую характеристику дел в Грузии, разделяемую всеми присутствующими сторонами, дал председатель комитета по внешним связям сейма Литвы Жигимантас Павиленис.

«[Правящая партия] Грузинская мечта» ведет себя, как бывший президент Украины Янукович, который обвинял во всех своих неудачах Запад. Будто мы отказываем Грузии в предоставлении перспектив, подталкивая в направлении России и Китая. Грузия занимала лидирующие позиции в процессе евроинтеграции, а сейчас практически сошла с дистанции. То же самое происходит с перспективами членства в НАТО, там тоже Грузия была кандидатом номер один. Надеемся, что когда Украина победит РФ, перспективы Грузии многократно возрастут. Однако это произойдет не из-за действий правительства Грузии, а благодаря самоотверженности грузинского народа», – заявил выступающий.

Очень злое, но удачное сравнение с Януковичем правящей грузинской верхушки с точки зрения двойственности и нерешительности последней принять четкое и окончательное решение (как того настойчиво требует момент) порвать или нет окончательно с Западом.

Вновь и вновь потакать Западу (к примеру, допуская проведение таких деструктивных и издевательских сходок), открыто объявившего официальному Тбилиси войну, или сделать конкретные шаги по сближению с Россией с одновременным обузданием распоясавшейся антигрузинской, вражеской внутренней агентуры. Эту дилемму нужно решить как можно скорее.

Не случайно обнаглевшие модераторы конференции назвали имя трусливого Януковича. Если Тбилиси в кратчайший срок (месяцы, не более) не примет однозначную внешнеполитическую позицию, Гарибашвили действительно ждет судьба Януковича. Но что гораздо трагичнее – Грузию ждет судьба раздавленной Украины!

И на конференции, и в многочисленных интервью (конференция широко была освещена либеральными грузинскими СМИ) западные участники, как попугаи, раз за разом подчеркивали важность парламентских выборов 2024 года. Эти выборы действительно будут судьбоносными для Грузии, тем более что именно парламент выбирает исполнительную власть.

Так вот, участники выразили твердую решимость не дать правящей партии «повторить 2020-й», когда, по их утверждению, «Мечта» выиграла с помощью административных ресурсов и фальсификаций.

Еще одна важная деталь. В последнее время эти господа Грузию все чаще стали ставить рядом с Белоруссией как еще одного союзника России, а премьера Гарибашвили сравнивают с Лукашенко, попытки свержения которого предпринимались неоднократно. И конференция во всеуслышание решила «обосновать» этот тезис.

Помимо конференции, американцы и их европейские коллеги посетили еще и зону конфликта вблизи Цхинвали (с грузинской стороны, естественно), где в очередной раз напомнили, кто враг, а кто друг. А Евродепутат Виола фон Крамон, известная своей особенно подчеркнутой агрессией в адрес действующего грузинского правительства, сделала многозначительное заявление, что Москва, мол, продолжает свою «оккупационную политику», из-за «пассивных действий» правительства Грузии.

«К сожалению, во время каждого моего приезда я убеждаюсь в том, что мы не добиваемся желаемых итогов в результате переговоров, и оккупация продолжается», – подчеркнула Крамон.

Другими словами, «оккупация» будет прекращена, если Грузия будет действовать активно и помимо переговоров, то есть военными средствами.

Конференция носила несколько функций: моральная поддержка агрессивной прозападной оппозиции, устранение противоречий внутри этой оппозиции и преодоление кризиса (чем оппозиция страдает последние пару лет), идеологическая подготовка более активных действий с целью свержения нынешней власти Грузии.

Вот так вот! Приехали как незваные гости, поиздевались над правящей верхушкой и Грузией в целом, погрозили кулаком и уехали.

Нет никаких сомнений в том, что конференция стала одним из заметных этапов идеологической подготовки свержения власти.

Еще месяц не прошел, как Москва в лице Дмитрия Медведева предупредила Тбилиси насчет необходимости решительного пресечения антироссийских рецидивов, но, несмотря на это, в центре Тбилиси проводится шабаш с девизом «Победить путинизм!». А чуть раньше – довольно масштабные учения НАТО. На фоне резкого обострения ситуации в Карабахе все это становится похожим на игру с огнем.