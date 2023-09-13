«Идите в Бучу»: режим Санду придумал оправдание за низкие зарплаты и высокие цены

Алексей Логофет.  
13.09.2023 14:30
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Политика, Украина


Власть в Молдове нашла себе конёк оправданий на все случаи жизни.

Об этом сказал молдавский журналист, директор представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий в интервью онлайн-проекту Нины Димогло DimogloLive.

Власть в Молдове нашла себе конёк оправданий на все случаи жизни. Об этом сказал...

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По его словам, всякий раз, когда у кого-то возникнет вопрос, почему в стране низкие зарплаты, а цены такие высокие, следует ответ: «Идите в Бучу. Поезжайте туда и посмотрите».

«В конце концов, зачем мне ездить в Бучу, если я хочу разобраться, что у меня происходит дома?» – риторически спросил Демидецкий.

Он отметил, что сама молдавская власть опровергает наличие военных угроз для Молдовы.

«И господин Попеску, министр иностранных дел, и господин Носатый, министр обороны, опровергают это. На всех военных конференциях он говорит, что военной угрозы Республике Молдова не существует. Я не слышал со стороны соседних государств – Румынии, Украины, России – что нас кто-то хочет атаковать», – отметил журналист.

Наоборот, по его словам некоторые горячие головы и в Киеве, и в Кишиневе – говорили, что неплохо было бы решить раз и навсегда приднестровский конфликт с помощью совместного военного вторжения Украины и Молдовы.

«Слава богу, что наш президент и другие ответственные лица говорят, что нет, конфликт будет решён только мирным путём. Меня это успокаивает, но полемика вокруг Приднестровья настораживает», – подчеркнул Демидецкий.

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