Интернет-гласность вредит СВО – Малькевич

С нынешним влиянием соцсетей и претензией их аудитории влиять на процессы – итоги Второй мировой войны, вполне вероятно, были бы другими. Абсолютно недопустимо формировать общественное мнение через голосовалки, вбросы и фейки.

Об этом заявил в эфире «Крым 24» первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, журналист Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть любимая категория людей, которые не вылезают никуда из-за пределов Садового кольца, сидят в удобном кресле у компьютера и телевизора, тут пиво, там чипсы, закуски – и они рассказывают нам, как нужно во всех смыслах слова сражаться. Потому что им там с дивана это всё видно. Да, мы считаем, что если бы во время Великой Отечественной войны были бы социальные сети, то на самом деле всё закончилось бы для нас плохо. Почему? Смотрите, первое – вот эти знаменитые голосовалки и всезнающие эксперты. То есть, кто за то, чтобы оставить дом Павлова в Сталинграде? Давайте проведём опрос. Или, ребята, вам пишет лейтенант Пупкин оттуда, нам командир сказал любой ценой удержать высоту. А я вот считаю, что можно поступить иначе. Да, молодец Пупкин, держись! Масса таких вот голосовалок, обсуждений, дискуссий», – подчеркнул он.

По словам Малькевича, распространять дезинформацию для врага проще простого, имитируя событие и реакцию на него, чтобы выдать его за настоящее.

«А представь себе, ты сидишь, ты житель, может быть, комендант гарнизона какого-то города, и вам там в социальных сетях прилетает, что только что сдали Москву. Всё. И это напишет один, потом пошло по чатам, туда-сюда, потом вылез какой-нибудь военблогер, который говорит – да, вот я только что видел, улетел какой-то самолёт, на борту которого было написано «Сталин» или ещё что-то. Всё, паника. Мы же видим сейчас, что для вбросов и фейков уже не требуется ни фото, ни видео. Сколько таких было вот историй. Уже гигантская танковая колонна вошла в Белгородскую область. Ну вот и всё. Поэтому представь себе, как можно было бы, какого масштаба панику организовать и бесконечное обсуждение приказов начальства, всякие вот эти голосования, дебаты, дискуссии, и всё. Тебе надо воевать, а вместо этого сидишь в землянке и участвуешь в каких-то чатах, в этих самых дебатах – всё, большой привет», – подчеркнул эксперт.