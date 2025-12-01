Выборы депутатов всех уровней в Приднестровье состоялись «на тоненького». Явка составила 26%. Это всего на процент больше уровня, ниже которого выборы не были бы признаны состоявшимися.

Тенденция к снижению явки в ПМР наблюдается уже несколько лет. Так, на президентских выборах в 2021 году она составила 35%, а на парламентских в 2020-м – 27,7%. Этим показателям далеко до явки на референдум 2006 года о присоединении к России – почти 80%.

Поэтому при традиционном политическом единодушии приднестровцев основная предвыборная агитация шла не за конкретных депутатов, а именно за явку.

Контрагитация велась с правого берега Днестра. Спецслужбы Молдовы откровенно запугивали как членов избирательных комиссий, так и рядовых избирателей лишением молдавского гражданства (у всех приднестроцев по нескольку паспортов) и даже тюремными сроками. А неизвестные «активисты» расписывали Тирасполь призывами голосовать против всех.

«Членам избирательных комиссий угрожали лишением гражданства. Запугивали потенциальных кандидатов в депутаты. Сейчас примерно на двух третях округов безальтернативные выборы. Люди побоялись выдвигаться в парламент. Трех кандидатов в депутаты не было нигде. Потому что реально население запугано. Всем приходили письма и звонки с предупреждениями: вы на контроле, если вы осуществите антиконституционные действия, вы попадаете под закон о сепаратизме – до 10 лет тюрьмы», – рассказал профессор-социолог, в прошлом майор госбезопасности ПМР Дмитрий Соин в интервью каналу «Книжный день Центр».

Запугивания не закончатся после выборов. Новые креативные идеи репрессий для прозападной президентки Молдовы Майи Санду уже рождаются в Кишиневе.

«29 ноября 2020 года на предыдущих выборах «Шериф» вытащил из кармана 33 клоуна и посадил их в кресла депутатов так называемого Верховного совета. Могу засвидетельствовать, что подавляющее большинство этих клоунов обладают гражданством Республики Молдова. На днях я увидел, что госпожа Майя Санду издала указ, которым лишила молдавского гражданства тех, кто служит в ОГРВ или в приднестровской армии. Я очень хотел бы, чтобы после так называемых выборов госпожа Майя Санду издала еще один указ и всех этих попугаев лишила молдавского гражданства», – сказал в интервью украинскому ютуб-каналу «Ежедневная Европа» бывший депутат молдавского парламента, а ныне рядовой русофоб Оазу Нантой.

Действительно 27 ноября Санду лишила гражданства Молдовы пятерых мужчин, которые служат в Оперативной группе российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Наверняка неслучайно этот акт был совершен как раз накануне выборов в ПМР.

Все эти демонстрации силы оказываются более успешными на фоне перемен в Приднестровье.

«Из республики массово выезжают люди – нет работы. Выезжают в первую очередь те, у кого есть российские паспорта. Им деться некуда, а те, у кого молдавские паспорта, еще выбирают, куда поехать. Постепенно меняется этнический состав. Растет процент людей переезжающих с правобережной Молдовы. Для них Приднестровье ничего не значит», – рассказал Соин.

Добавим, что Молдова и Украина продолжают жесткую экономическую и энергетическую блокаду ПМР. В республике дефицит бюджета, а России из-за СВО и перекрытия границ помогать сложно. Если в какой-то момент приднестровцы не выдержат этого иезуитского изматывания, их уникальное государство просто исчезнет.