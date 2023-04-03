«Исторически и этнически» – комик Галустян остро почувствовал свои армянские корни

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Известный российский комик Михаил Галустян получил гражданство Армении. «Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Я шел самым честным и правильным путем, подал честно документы, и вот наконец-то получил», — сказал Галустян изданию News. Am.

Этот шаг вызвал недоумение в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Миш, объясни неразумному, зачем тебе гражданство Армении в нынешнее непростое время? Да еще когда Армения заявила, что присоединяется к МУС задним числом, но арестовывать Путина не будет? Живешь-то и зарабатываешь здесь», – написал в своем тг-канале экономист Никита Кричевский.

«Видный российский (теперь уже нет) телевизионный деятель и актер, а так же член руководства Юнармии Михаил Галустян сообщил о получении гражданства Армении. В начале года Галустян попал под санкции Украины и Канады. Его просто потянуло на историческую родину», – отметил журналист Сергей Мардан.

«Патриотично. А деньги зарабатывать будет тоже в Армении или продолжит в России?», – возмущается крымский блогер Александр Талипов.

Артист поспешил дать разъяснения.

«Я смотрю, СМИ всполошились поводу того, что я получил гражданство Армении. Хочу внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков. Во-первых, я армянин, и горжусь этим. Армения – моя историческая и этническая Родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией. Дальше комментировать в принципе не обязательно. Но, все таки… Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия – моя Родина и точка», – написал Галустян в соцсети.

Галустян всегда занимал прогосударственную позицию. В 2012 году во время президентских выборов в России он участвовал в предвыборной кампании кандидата Владимира Путина. С мая 2016 года входит в главный штаб военно-патриотического движения «Юнармия». В ходе президентских выборов 2018 года вошёл в состав движения Putin Team.