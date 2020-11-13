Историю не остановить: Донбасс никогда не вернётся на Украину – Грановский

13.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Политика тотальной украинизации, которую проводит Киев, делает невозможным полное выполнение Минских договорённостей и возвращение русскоязычного Донбасса в состав Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife TV» заявил украинский политолог Владимир Грановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История не закончилась, сама по себе история ни что иное как изменение политических границ, вы хотите сказать, что история закончилась? Сколько уже раз говорили: «Вот, Россия нарушает принципы территориальной целостности». А что такое принципы территориальной целостности? Это попытка остановить историю. Ну, попробуйте остановить историю, так не бывает.

Но я бы всё-таки обговорил мир, потому что реинтеграция сейчас невозможна. Минские соглашения устарели, потому что там уже государственный язык русский, а у нас государственный украинский. Обратите внимание – у нас в обществе даже дискуссий нет на эту тему, тотально все политические партии, все общественные деятели согласны, что государственный язык один», – отметил он.

Также политолог подчеркнул, что для Украины реинтеграция Донбасса невозможна, потому что этот регион никогда не согласится с тотальной и оголтелой украинизацией, которую проводит Киев.

«Проблема же не в том, что государственный язык украинский, а в том, что вы вводите его в быт людей, зачем вы регулируете язык в быту? На этом фоне можно пойти даже по Минскому соглашению, а украинский язык будет в Донбассе? Нет. Потому что принят закон о том, что русский государственный. Вы хотите, чтобы они его отменили, почему? Такого не будет.

Это касается не только языка, потому что они и мы попринимали кучу законов. Тот же закон о земле, они же его не примут, поэтому уже не действует центральный закон», – заключил Грановскский.