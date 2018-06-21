21.06.2018, Киев, Владимир Гладков

2 187 просмотров

Из партии Порошенко началось массовое бегство

Сотрудничество с президентом Петром Порошенко теперь является для любого кандидата на местных выборах политическим самоубийством.

Об этом в эфире «CapitalTV» заявила политолог Александра Решмедилова. передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Сейчас вообще в поддержке действующего президента участвовать очень опасно и «токсично». Это показали не только выборы в ОТГ, это показали и местные кампании, когда многие шли как самовыдвиженцы, а не как представители власти.

Они пока лояльные к власти, латентные БППшники, но чтобы в дальнейшем себя двигать, они заранее подумали и выходили как самовыдвиженцы, либо пытались как-то дистанцироваться. Ну, или маскировались в других дружеских проектах, менее «токсичных» политических партиях», – пояснила эксперт.