21.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Выборы, Политика, Украина

Из партии Порошенко началось массовое бегство


Сотрудничество с президентом Петром Порошенко теперь является для любого кандидата на местных выборах политическим самоубийством.

Об этом в эфире «CapitalTV» заявила политолог Александра Решмедилова. передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас вообще в поддержке действующего президента участвовать очень опасно и «токсично». Это показали не только выборы в ОТГ, это показали и местные кампании, когда многие шли как самовыдвиженцы, а не как представители власти.

Они пока лояльные к власти, латентные БППшники, но чтобы в дальнейшем себя двигать, они заранее подумали и выходили как самовыдвиженцы, либо пытались как-то дистанцироваться. Ну, или маскировались в других дружеских проектах, менее «токсичных» политических партиях», – пояснила эксперт.

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