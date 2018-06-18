18.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Из-за долгов в девяти городах отключили главный пропагандистский канал Украины

В понедельник, 18 июня, приостановлена аналоговая трансляция пропагандистского телеканала «UA:Первый» через передатчики в городах Киев, Одесса, Днепр, Винница, Тернополь, Чернигов, Белополье, Изюм и Ковель.

Об этом сообщает пресс-служба Национального общественного телевидения Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По ее данным, аналоговое вещание прекращено концерном РРТ (радиовещания, радиосвязи и телевидения) из-за неуплаты за трансляции со стороны ПАО «НСТУ».

На телеканале подчеркивают, что с апреля 2018 года в его бюджете не было предусмотрено денег на оплату трансляции, что и привело к появлению задолженности перед РРТ в сумме 75,12 млн грн.

«В распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год указано, что финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании Украины составляет лишь 776 563,1 грн, что вдвое меньше суммы, гарантированной Законом Украины „Об общественном телевидении и радиовещании Украины“. Урезанное вдвое финансирование не предусматривает необходимых средств на оплату трансляций», — заявили на «Первом».

Для оплаты всех трансляций НСТУ необходимо 340 млн грн в год, однако выделено и предусмотрено в паспорте бюджетной программы только 51 млн грн, добавили на телеканале.