Израиль сознательно толкает мир к Третьей мировой – эксперт

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Израиль является критически важным регионом для Вашингтона, и поэтому США будут готовы потерять Украину и Тайвань, начать ядерную войну, но не позволят Тель-Авиву проиграть.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За Израилем стоят США, которые так же заинтересованы в конфликте на Ближнем Востоке, как и Россия. То есть, никак. У них два кризиса, украинский и тайваньский, у них не так много военных запасов, они не смогли до сих пор развернуть в полной мере свой ВПК ни в США, ни в Европе. Они выпускают военной продукции меньше, чем Россия. Им сейчас надо помогать Израилю, они не могут допустить поражения Израиля. А ситуация такая, что поражение Израиля может случиться. Потому что поражение Израиля будет означать выбрасывание США и Запада с Ближнего Востока. А для них Ближний Восток – это принципиальная точка, это катастрофа. Это похоронить все надежды на гегемонию, и закрыться на африканском континенте. Но с другой стороны, мы с Китаем не можем допустить поражения Ирана, если его втянут в этот конфликт. И возникает уже тень столкновения великих ядерных держав. Вот так, начиная с маленького кризиса, который небольшая организация организовала в своих целях. И за таким кризисом начинает маячить тень Третьей мировой войны», – сказал Ищенко.

Он подчеркнул, что в Тель-Авиве понимают значение Израиля для США, и потому специально стараются втянуть Иран в войну.

«США могут себе позволить проиграть Украину. Да, это серьёзно подорвёт их позиции в Восточной Европе, они могут себе даже позволить проиграть Тайвань, это для них не катастрофа. А вот поражение Израиля для них катастрофа. Поэтому они будут его поддерживать всеми силами, вплоть до возможной войны с Ираном. Израиль это понимает, и раскручивает возможность вовлечения Ирана в конфликт. Потому что на этом все просчёты всех администраций закончатся. Будет гигантская война, будет Иран, и все сплотятся вокруг «народного героя» Нетаньяху», – подытожил эксперт.