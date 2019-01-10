Израильская газета: свержение Януковича прошло по “сценарию Чаушеску”

10.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинская “революция достоинства”, пятую годовщину которой отмечали в 2018 года, полностью повторяет сценарий “румынской революции” 1989 года, организаторов которой на сегодня признали виновными в преступлениях против человечности, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в статье “Пора сказать правду об Украине” пишет израильская газета The Jerusalem Post.

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В ней речь идет о том, что все больше западных политиков признают события 2013-2014 года исторических масштабов манипуляцией и провокацией. А “революция достоинства” использовалась для захвата власти и организации тотального политического преследования инакомыслящих и политических конкурентов.

“Здесь прослеживается прямая аналогия с событиями 1989 года в Румынии, которым только сейчас вынесла официальную и объективную оценку Генеральная Прокуратура Румынии – бывшие высокопоставленные чиновники, пришедшие к власти в результате “румынской революции”, были обвинены в преступлениях против человечности,” – сказано в статье.

Кроме того, сообщается, что Генпрокуратура Румынии пришла к выводу, что “в декабре 1989 года, с помощью дезинформации в стране была создана атмосфера “тотального психоза”, что привело к хаотическим силовым действиям, противоречивым военным приказам. В результате в течение нескольких дней после 22 декабря 1989 года произошло 862 убийства представителей бывшей власти, а 2150 человек были травмированы или подверглись притеснениям”.

При этом журналисты напоминают, что экс-президент Украины Леонид Кравчук подтвердил, что в феврале ему было известно о “плане Чаушеску” – готовящемуся убийству действующего на тот момент президента Януковича.

Ссылаясь на расследования европейских и американских коллег, авторы статьи утверждают, что организаторы революции 2014 года устроили расстрел митингующих и правоохранителей, чтобы дискредитировать власть.

“Впоследствии лидеры Майдана использовали хаос происходивших событий и убедили Запад наложить санкции на представителей свергнутой власти, чтобы полностью изолировать их от внешнего мира. А внутри страны – против ее представителей “посыпались” уголовные дела и специальные законы, прямо признающие представителей прошлой власти виновными в преступлениях даже без суда и следствия”, – сказано в статье.

В качестве примера журналисты приводят дело Януковича. В частности, уточняется, что за пять лет ни одна страна мира не подтвердила наличие или заморозку каких-либо его денежных средств или активов. А по оценке многих украинских и международных юристов, суд о госизмене Януковича “стал фарсом и издевательством над правосудием, и частью беспрецедентного, системного и организованного политического преследования”.

Журналисты утверждают, что политические репрессии против представителей бывшей власти стали официальной идеологией действующей украинской власти. Между тем, важнейшей проблемой остается конфликт на Донбассе, об этом говорят и в Европе, и в США.