Израильский разведчик пугает США русскими цунами высотой 400 метров

Тель-Авив .  
14.04.2023 19:09
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, ЯО


В скором времени Россия создаст шесть подводных лодок «Хабаровск», которые в общей сложности будут нести на борту 36 автономных ядерных ракет «Посейдон», каждая из которых способна вызвать огромное цунами.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В скором времени Россия создаст шесть подводных лодок «Хабаровск», которые в общей сложности будут...

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«Россия в этом году спустит на воду первую из шести подводных лодок «Хабаровск», которая должна нести на себе шесть «Посейдонов». Подводная лодка «Белгород», на которой сейчас есть шесть «Посейдонов», была экспериментальной, которая была под рукой, и которую переоборудовали.

«Хабаровск» – это начало серии из шести подводных лодок, одна из которых потом заменит существующую подводную лодку для того, чтобы создать флотилии из 6 подводных лодок, и на каждой – 6 «Посейдонов».

Они, вероятно, будут на Северном и Тихоокеанском флотах», – сказал Кедми.

Он напомнил, что каждый «Посейдон» может нести заряд до двух мегатонн, и открывает широчайший выбор действий, вплоть до создания цунами высотой в 300-400 метров.

«Это только вопрос глубины, где будет взорван заряд – в грунте, на грунте, или просто под водой.

«Посейдон» невозможно остановить, заметить и предотвратить. Потому что радиус действия бесконечный, это автономная торпеда-робот с ядерным двигателем, которая может двигаться на глубине до 1000 метров со скоростью до 200 км в час. А может просто лежать», – добавил бывший разведчик.

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