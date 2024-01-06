К осени Россия должна решить вопрос Украины, – эксперт

Ситуация на Украине может кардинально разрешиться к осени этого года.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Васильева, Россия должна к этому времени либо полностью решить ситуацию, либо освободить еще несколько областей.

«У меня такое ощущение, процентов 70-80, что к сентябрю этого года, – у нас будет окно геополитическое с мая по август, – вопрос Украины будет закрыт. Может быть, не всей полностью, но какое-то кардинальное изменение случится. То есть, это будут или несколько областей новых получится освободить, либо обрушится фронт ВСУ и дальше ситуация посыплется. Соответственно, к осени этот вопрос должен перейти в состояние уже забвения на международном информационном рынке, чтобы они не могли продать ни «перемогу», ни «зраду». Если же смогут они удержать фокус внимания на Украине к сентябрю-октябрю, тогда вопрос Украины начнет использоваться в рамках предвыборной кампании США и, соответственно, это вынудит тех же американцев участвовать в помощи более активно и перенести вопрос решения на ситуацию уже после выборов, на следующую весну. А там дальше уже – в зависимости от результатов выборов», – заявил Васильев.