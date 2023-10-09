Кадыров призвал Россию официально поддержать Палестину
Россия должна официально выступить на стороне Палестины в конфликте, который сейчас развернулся в Израиле. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем видеообращении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы полностью поддерживаем действия Палестины, потому что их земли забрал в свое время Израиль и держат их в изоляции», – сказал Кадыров.
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По его словам, Израиль наносит удары по жилым кварталам Газы с целью запугивания, а не по разведанным местам дислокации боевиков.
Кадыров заявил, что чеченские подразделения готовы отправиться в Израиль в качестве миротворцев.
«Мы определим, кто прав, кто не прав, и остановим тех, кто продолжает воевать», – сказал глава республики.
Он призвал мусульманские государства вмешаться в ситуацию, предупредив, что военный конфликт на Ближнем Востоке рискует разрастись до мирового.
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