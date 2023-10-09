Кадыров призвал Россию официально поддержать Палестину

Михаил Рябов.  
09.10.2023 22:35
  (Мск) , Грозный
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Дзен, Израиль, Кавказ, Россия, Сюжет дня


Россия должна официально выступить на стороне Палестины в конфликте, который сейчас развернулся в Израиле. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем видеообращении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы полностью поддерживаем действия Палестины, потому что их земли забрал в свое время Израиль и держат их в изоляции», – сказал Кадыров.

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Россия должна официально выступить на стороне Палестины в конфликте, который сейчас развернулся в Израиле....

По его словам, Израиль наносит удары по жилым кварталам Газы с целью запугивания, а не по разведанным местам дислокации боевиков.


Кадыров заявил, что чеченские подразделения готовы отправиться в Израиль в качестве миротворцев.

«Мы определим, кто прав, кто не прав, и остановим тех, кто продолжает воевать», – сказал глава республики.

Он призвал мусульманские государства вмешаться в ситуацию, предупредив, что военный конфликт на Ближнем Востоке рискует разрастись до мирового.

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