Кадыров призвал Россию официально поддержать Палестину

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Россия должна официально выступить на стороне Палестины в конфликте, который сейчас развернулся в Израиле. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем видеообращении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы полностью поддерживаем действия Палестины, потому что их земли забрал в свое время Израиль и держат их в изоляции», – сказал Кадыров.

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По его словам, Израиль наносит удары по жилым кварталам Газы с целью запугивания, а не по разведанным местам дислокации боевиков.

Кадыров заявил, что чеченские подразделения готовы отправиться в Израиль в качестве миротворцев.

«Мы определим, кто прав, кто не прав, и остановим тех, кто продолжает воевать», – сказал глава республики.

Он призвал мусульманские государства вмешаться в ситуацию, предупредив, что военный конфликт на Ближнем Востоке рискует разрастись до мирового.