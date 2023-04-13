«Как в свинарник»: К Зеленскому прибыли конгрессмены США

Вадим Москаленко .  
13.04.2023 19:14
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дипломатия, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с двухпартийной делегацией Сената Конгресса США.

Об этом сообщает официальный канал украинского президента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с двухпартийной делегацией Сената Конгресса США. Об...

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Посмотреть на Зеленского прибыли конгрессмены Джозеф Манчин, Лиза Марковск и Марк Келли.

«Проинформировал о ситуации на передовой и поделился оценками относительно перспектив ее развития. Подробно обсудили дальнейшие направления американской помощи и роль Конгресса в этом процессе», – сообщили на канале.

Примечательно, что Марк Келли явился в ковбойской шляпе. С таким же успехом он мог закинуть ноги на стол Зеленскому.

«Так он же в свинарнике. Это нормально», – комментирует эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.

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