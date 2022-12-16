Какие Мелитополь и Бахмут? Русские к Новому году Чернигов с Одессой возьмут – Соскин

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Командующий СВО Сергей Суровикин готовит тотальный ракетный удар по центрам принятия решений в Киеве и Львове с последующими колоссальными продвижениям в спецоперации, что будет преподнесено вместо пресс-конференции президента РФ Владимир Путина.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил скандально известный украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что будет удар с 20-го декабря до 30-го. Это полоса, когда должен Суровикин нанести тотальный удар по центрам принятия решений – по Киеву, может, что-то по Львову. Тренировка дронами была направлена выявить возможности украинской системы ПВО. Минимум 120, 130 ракет до 150, и где-то 150-200 дронов… Иран поставил их уже. Кроме того, Кирби заявил, что вполне возможно произошла поставка иранских ракет 300-700 километров. И тогда, если наносится удар по Банковой, Институтской – там, где правительство, президентская администрация. Зеленский же говорил, что он хочет оттуда уехать. Вот Путин скажет – я же тебе помогаю», – говорил он.

Модератор канала задал вопрос о целесообразности нанесения ракетного удара по Банковой.

«Чтобы своему населению продемонстрировать – вот как мы боремся с этим ненавистным киевским режимом, который поддерживают западники, они существуют благодаря неонацистам, бандеровцам воинствующим, ради этого? Для картинки?», – спросил ведущий.

«Почему для картинки? Это как раз вместо пресс-конференции (президента РФ – ред.) и отчёта перед Думой. Это будет итог года – уничтожение центров принятия решений, и в этот момент, когда будет разгромлена система связи, контактов, будут нанесены удары по Чернигову и Одессе, десант их войдёт – и захватят Чернигов и Одессу. Как Пушилин просил, и Песков пояснил. И тогда не имеют значения Мелитополь, Бахмут – это всё будет шестиразрядное. Это отвлечение внимания», – ответил Соскин.