Карасев объяснил смысл самоубийственных атак на российские территории

Попытки прорыва российской границы накануне выборов направлены на то, чтобы создать угрозу «каноническим» территория России и разменять ее во время будущих договоренностей.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, сорвать выборы или получить какой-либо другой эффект у Украины не получилось бы.

«А на какой эффект мы рассчитываем? Главный эффект, который может быть, только один, он не связан с выборами, он связан с будущими сделками или с возможной будущей, если она будет возможна, сделкой. «Вы чувствуете себя в безопасности, ваши территории, канонические, коренные. Нет. Если вы нам не будете гарантировать безопасность, то и мы вам не можем гарантировать безопасность». Все. То есть тут нет такого, что одна сторона исключительно диктует условия другой стороне – у другой стороны тоже есть аргументы. Да, они асимметричны, у нас нет такого военного потенциала, как у России, и не будет хотя бы потому, что нам ядерное оружие, по крайней мере в ближайшее время, никто не даст создать восстановить, возобновить и так далее. Значит, есть свои асимметричные способы ведения войны. А на выборы – если мы рассчитывали, что выборы сорвем, ну, не знаю. Думаю, что это расчет необоснованный», – заявил Карасев.