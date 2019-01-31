Карасёв: Порошенко дурит людей об Украине в ЕС

31.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Заявления президента Петра Порошенко о том, что Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз в 2024 году, являются популизмом и нереализуемы.

Об этом в эфире украинского телеканала «112» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем дурить людей? В ЕС нам нечего делать, и нас там не ждут. Они не считают нас своими, потому что у нас другие конкурирующие идентичности. Прибалты были в Европе всегда. Габсбурская империя была европейской. А туда входили и венгры, и поляки, и румыны, и балканские государства. У нас только часть страны – Галичина – была в составе Авторо-Венгрии. Остальные были в других империях. Поэтому они не считают нас своими», – сказал Карасев.

В доказательство своих слов он сравнил финансирование Евросоюзом реформ в Польше и на Украине.

«Они нам сейчас предлагают провести реформы. Мол, мы посмотрим. А в Польше они так реформы проводили? Ничего подобного. Они давали им деньги из структурных фондов на реформы. Они дают деньги на реформы всегда с тем расчетом, что страна потом окажется в Европейском Союзе», – сказал Карасев.