Катастрофа будет развиваться ускоренно, от потери Покровска к битве за Днепр, – Арестович
Потеря Покровска ускорит катастрофические события для украинского фронта – вслед за ней последует падение фронта в Краматорске, Славянске, Запорожье и даже выход к Днепропетровску.
Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Это всё отсроченная накапливаемая катастрофа. И при таком уровне понимания, мышления, стратегии, которую даже не пытались поменять, при таких провалах на оперативно-тактическом уровне, при системном накатывании российского количества и качества, события на фронте в ближайшие несколько месяцев будут развиваться ускоренно катастрофически для нас.
Начиная с падения двух городов: Покровск-Купянск, и заканчивая дальнейшими прорывами. Ключевыми зонами будет оккупация Харьковской области, битва за Славянск, Краматорск и Запорожская область, и город Запорожье под непосредственной угрозой, а скоро пойдет речь о Днепре», – заявил Арестович.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: