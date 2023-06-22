Катастрофически не хватает минометных снарядов и авиации – ВСУшник

Вадим Москаленко.  
22.06.2023 14:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинские войска испытывают серьёзную нехватку миномётных снарядов, гранатомётных выстрелов, противоминной броненехники и авиации. Для эффективного наступления очень нужны F-16.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» рассказал депутат Киеврады, десантник ВСУ Александр Погребиский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские войска испытывают серьёзную нехватку миномётных снарядов, гранатомётных выстрелов, противоминной броненехники и авиации. Для...

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«Катастрофически не хватает миномётных снарядов, мин 120 калибра, 82 калибра и так далее. Не хватает гранатомётов и гранатомётных снарядов. Это как раз те виды оружия, которые очень необходимы для тактических действий, непосредственно и для наступательных действий, и для оборонных действий наших ВСУ в тех районах, где они выполняют те или иные задания.

Для того, чтобы сдерживать врага, для того, чтобы наступать на врага, позволять ему поднимать голову. И эффективность нашего миномётного огня, и миномётных расчётов наших штурмовых подразделений очень важна как в наступательных, так и в оборонных действиях. Поэтому их катастрофически как не хватало, так и не хватает до сих пор. Так же и гранатомётов, и гранатомётных выстрелов», – пожаловался Погребиский.

Особую нехватку ВСУ ощущают в авиации.

«Авиация при наступательных действиях является определяющей, авиация является самым высокоточным видом вооружений любых вооружённых сил. Она наносит поражение с воздуха в низ, и оно точно достигает цели. И для того, чтобы у нас было меньше потерь и больше успехов в продвижении, авиация должна отрабатывать.

Так же само, как выявилось, то количество противоминной бронетехники, которая была передана, её слишком мало, чтобы разминировать те территории, которые за всё это время, пока мы готовились, были заминированы русскими.

Чего ни дать ни взять в российской армии, но окапываться они умеют, это мы наблюдаем всегда. Чтобы наносить большее поражение живой силе противника, который закопался так глубоко, лучше всего с этим справляется именно авиация. Поэтом F-16 нам очень и очень необходимы в том числе и для этой работы», – рассказал ВСУшник.

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