Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Казахстане после принятия новой Конституции обнулили все предыдущие президентские сроки для Касым-Жомарта Токаева. Новая президентская партия вскоре получит большинство в парламенте. Так будет создана конструкция неограниченной власти, выгодная для западных добывающих корпораций.

Вслед за решением Конституционного суда многие забыли про начавшуюся предвыборную кампанию в парламент (названный Курултаем в честь Золотой Орды, от которой теперь Астана исчисляет свою летопись). Все провластные эксперты и лидеры общественного мнения теперь призывают Токаева немедленно снова баллотироваться в президенты – как в первый раз.

Ситуация подтверждает второстепенность парламентских выборов. «Конституционная реформа» задумывалась именно для концентрации всей полноты власти в руках действующего президента и возможности «обнулять» все предыдущие сроки – столько, сколько захочется Акорде.

Выгодополучателями становятся как правящая компрадорская группировка, заинтересованная в установлении абсолютизма и закреплении своего положения, так и западные добывающие корпорации, желающие заполучить гарантии дальнейшей эксплуатации недр и захвата новых месторождений редких и редкоземельных металлов.

Именно поэтому Вашингтон, Лондон, Брюссель, Анкара и Тель-Авив все как один рукоплескали «демократическим преобразованиям» Токаева, тогда как фактически нынешняя политическая система оказалась более жесткой и самодержавной чем при Назарбаеве, хотя она является логическим завершением прежнего многолетнего процесса узурпации.

На деле это означает усиление прозападного вектора развития республики, так как параллельно этому начались мощные русофобские вбросы, когда стали публично штрафовать за требование обслуживать на русском в магазинах, а детей и женщин озверевшие от безнаказанности нацики начали избивать на улицах.

Такой морально-психологический и уже физический террор является прямым результатом политики потакания «мовным патрулям» и является точным воспроизведением украинского сценария, чтобы подавить любое возможное сопротивление в стране особенно среди русскоязычных, так как Акорда ставит на самых оголтелых националистов и использует их как дубинку.

Плюс поиск врагов среди других народов или незнающих казахский – излюбленный приём по отвлечению внимания от катастрофических социальных последствий либерализации экономики и массовой приватизации.

Чему удивляться, если в местной прессе подают комментарии и интервью посла Украины как образец мужества и стойкости, а последние атаки БПЛА ВСУ на казахстанские танкеры и на нетфетранспортную инфраструктуру в Акорде попросту закрывают глаза. Даже последний случай нападения на танкер Yasa Polaris, обслуживающий Тенгизшевройл и перевозивший нефть по Чёрному морю, оказался вне поля зрения МИДа и АП РК.

Собственно такое молчание понятно, как и попытка игнорировать факты избиения за русскую речь, так как это стремление услужить Лондону и Западу в целом. Таким образом Астана как бы отвечает, что никакого сближения с Москвой не предвидится, и англосаксы могут быть спокойны.

И в качестве бонуса британцам передают право на бесконтрольную добычу рения, редкоземельного металла, важного для производства высокоточных ракет и БПЛА дальнего действия, которые, кстати, под видом «Фламинго» обрушиваются на города и инфраструктурные объекты России. Англия и так уже стала монопольным правообладателем всех запасов ванадия в РК и вышла на первое место по его добыче в мире, построив комбинат и отравив почвы Кызыл-Ординской области.

Такова цена компрадорства и ярлыка на самодержавное правление. Западный бизнес поддерживает всецело Токаева сейчас только потому, что он выступает проводником его интересов в республике и в Средней Азии. В связи с этим абсолютизм не вреден, а полезен добывающим корпорациям и насаждению колониализма.

Это еще раз демонстрирует, что США, ЕС, Турция и Британия не заинтересованы в «демократии», а жаждут лишь грабежа ресурсов.