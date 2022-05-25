Казахстан предает Россию и укрепляет стратегическое партнерство с Вашингтоном

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В Казахстане власти показательно заморозили счета в филиалах российских банков на сумму в 20 миллионов долларов. При этом в Вашингтоне чиновники из Нур-Султана клялись в верности и дружбе, что ярко показывает общее направление эволюции и вектор нынешнего геополитического разворота правящей казахстанской элиты.

О блокировке валютных платежей на сумму в 9,2 млрд тенге (20 миллионов долларов) в казахстанских филиалах ДБ АО «Сбербанк» и ДБ АО «Альфа-Банк» победно заявила в ответе на депутатский запрос руководитель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

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«На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте ДБ АО «Сбербанк», ДБ АО «Альфа-Банк» и ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)». В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 млрд тенге (по ДБ АО «Сбербанк» – 2,7 млрд тенге, по ДБ АО «Альфа-Банк» – 6,2 млрд тенге по ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» – 0,3 млрд тенге», – отметила глава ведомства.

Помимо прочего, уже зарубежные, то есть западные банки со своей стороны заморозили платежи в иностранной валюте на сумму в 2,9 млрд тенге в ДБ АО «Сбербанк», а в ДБ АО «Альфа-Банк» на сумму 3,9 млрд тенге. То есть казахстанское правительство наравне с американскими и европейскими финансовыми институтами приняло участие в санкциях в отношении российских банков.

Кому-то может показаться сумма в 20 миллионов долларов незначительной и не являющейся существенной для споров и конфликтов, но всё же этот мелкий укол со стороны Нур-Султана является знаковым и демонстративным, призванным показать Вашингтону и Брюсселю свою лояльность и стремление быть в «семье свободных народов».

Важно здесь то, что фактически было осуществлено на деле обещание первого заместителя главы администрации президента Тимура Сулейменова, данное им в интервью европейской прессе в конце марта во время визита в Брюссель, когда он заявил:

«Мы продемонстрируем нашим европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом обхода санкций в отношении России со стороны США и ЕС».

Сей жест стал неким пропагандистским трамплином для поездки министра иностранных дел и одновременно заместителя премьера РК Мухтара Тлеуберди в Вашингтон 20 – 21 мая, так как арест счетов в филиалах российских банков состоялся как раз аккурат перед поездкой. При этом это был не обычной визит, а по приглашению главы Госдепа Энтони Блинкена и в течение двух дней состоялись встречи с различными чиновниками и капитанами большого бизнеса.

Не случайно в первый же день у главы казахстанской делегации прошла встреча в Министерстве торговли, а также с представителями деловых кругов США. В частности, с министром пообщались

президенты компаний «Boeing», «Honeywell» и «Pfizer», а также чиновники американского правительства, отвечающие за инвестиции и мировую торговлю. Речь шла о новых инвестициях, а также о казахстанской сырьевой продукции, которую сейчас пустят по упрощённой схеме на американский рынок.

По сути это такой пряник, которым Вашингтон помахал возле носа Нур-Султана в обмен за присоединение к блокаде России.

В общей сложности американцы вложили с 90-х более 300 миллиардов в сырьевую модель казахстанской колониальной экономики, а на сегодняшний момент 55 миллиардов долларов и собираются инвестировать еще, чтобы умаслить своего стратегического партнёра в Центральной Азии. На дипломатическом языке эти действия назвали «мероприятиями в целях минимизации последствий санкций, введенных в отношении Москвы».

Сам Мухтар Тлеуберди и не скрывает, что с американцами «были обсуждены перспективы нашего дальнейшего сотрудничества в различных секторах экономики. Особый интерес, естественно, вызывает развитие транспортных маршрутов, по которым мы экспортируем нашу нефть, экспортную продукцию, естественно, были затронуты вопросы санкций».

В результате посланцы Касым-Жомарта Токаева остались очень довольны, так как были успокоены в самом «Вашингтонском обкоме». Да и в итоговом сообщении МИД РК от лица его главы хвастливо указывается:

«Американская сторона заверила, что эти санкции не направлены против экономики Казахстана и мы договорились поддерживать регулярные контакты по недопущению негативного влияния на нашу экономику».

То есть ларчик открывается просто – вся эта возня с санкциями и заморозкой остаточных средств в филиалах российских банков виде 20 миллионов долларов, форсированием процесса тюркской интеграции под эгидой Анкары и по заказу Лондона и перенаправлением всех транспортных потоков в обход России через Каспий связана именно с сильным желанием правящей казахстанской элиты сохранить свои активы за рубежом, а именно в западных банках и офшорных счетах.

По разным оценкам представители семьи Назарбаева и различных финансово-промышленных групп вывезли из Казахстана от 250 до 300 миллиардов долларов и теперь ведут «битву» за их неприкосновенность, видя, что произошло с недвижимостью и счетами российских олигархов. Но ценой такого размена с Вашингтоном становится неминуемое предательство своего соседа и союзника – России.

Именно поэтому в первый день визита Мухтара Тлеуберди прошла также встреча с заместителем советника президента по национальной безопасности Элизабет Шервуд-Рендалл и первым заместителем советника президента США по национальной безопасности Джонатаном Файнером. Как говорится в отчёте «стороны подтвердили стратегический характер отношений между двумя странами, а также «сверили часы» по актуальным аспектам международной повестки».

Но наиболее важной встречей стали на второй день переговоры главы Госдепа США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди. Во время беседы, руководитель казахстанского внешнеполитического ведомства по сути получил ярлык на княжение от Госсекретаря заокеанской империи, который «приветствовал демократические преобразования в РК и подчеркнул готовность Вашингтона оказать содействие в практической реализации политических и экономических реформ».

Речь шла конечно о поддержке задуманного на 5 июня конституционного референдума, который изымает окончательно все регалии у Нурсултана Назарбаева и его семьи и окончательно закрепляет власть в руках Касым-Жомарта Токаева. Блинкен в подтверждении своих намерений подчеркнул, что «партнерские отношения двух стран основываются на неизменной приверженности США независимости, суверенитету и территориальной целостности Казахстана».

Похвала в адрес Нур-Султана за его позицию по Украине и щедрой помощи Киеву прозвучала и в итоговом заявлении Госдепа , где даются некие гарантии и заверения в дальнейшем развитии стратегического сотрудничества:

«Госсекретарь Блинкен подтвердил нашу приверженность минимизации воздействия на союзников и партнёров, включая Казахстан, санкций, введенных против России в ответ на неоправданную и неспровоцированную войну России против Украины. Госсекретарь также поблагодарил Министра Тлеуберди за щедрую гуманитарную помощь Казахстана народу Украины, как на правительственном уровне, так и со стороны отдельных граждан. Госсекретарь Блинкен и Министр иностранных дел Тлеуберди планируют поддерживать тесный контакт».

В свою очередь Тлеуберди подчеркнул, что в русле многовекторной внешней политики Казахстан продолжит укреплять сотрудничество с США.

«За 30 лет дипломатических отношений наше двустороннее взаимодействие выведено на уровень расширенного стратегического партнерства», – отметил министр.

Что же кроется за этими обнимашками в Вашингтоне и стремлением максимально приблизить нынешнее руководство республики к себе? Конечно, Белый дом стремится вырвать Казахстан как важное звено из всех интеграционных проектов на постсоветском пространстве или максимально ослабить их за счет особой позиции правящей элиты. Это, во-первых. А во-вторых, включить республику в глобальную систему финансово-экономической блокады и удушения России.

В-третьих, в качестве главного стратегического партнера в регионе Казахстан становится удобным плацдармом и трамплином по усилению влияния в том же соседнем Узбекистане, а также инструментом давления на лояльную к Москве Киргизию.

К тому же страна еще и полигон по испытанию биологического оружия у границ РФ и КНР, и строительству седьмой лаборатории наивысшей степени биологической угрозы с подземным хранилищем наиболее опасных патогенов со всего мира.

США сейчас разыгрывают комбинацию дестабилизации ситуации в Центральной Азии через активизацию своих подконтрольных боевиков из «фронта народного освобождения» в северном Афганистане в надежде свергнуть правительство талибов или разжечь гражданскую войну, через прозападные группы в правящих элитах в республиках, а также через местных националистов, НПО и фонды, связанные с Западом.

Через восстания, мятежи и подкуп коррумпированной верхушки в Белом доме надеются устроить России большие проблемы в её мягком подбрюшье и остановить продвижение китайского влияния и капитала в регионе. Ведь сейчас американцам важно сорвать все транспортные и добывающие проекты Поднебесной в Афганистане, а также запланированное на осень этого года строительство стратегической железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан.

Именно поэтому Нур-Султан устраивает постоянные транспортные и торговые блокады Бишкеку в целях недопущения данного строительства и дальнейшей интеграции Киргизии с Россией, так как именно эта горная республика остаётся островком и плацдармом Москвы в регионе. В случае активного присоединения к этим планам еще и Ташкента, который также быстро переориентируется на Запад, то ситуация совсем может оказаться кислой.

То, что эта угроза серьезная, говорит хотя бы встреча казахстанской делегации 21 мая в Вашингтоне с главами известных американских «мозговых центров» – президентом Center for Strategic and International Studies Джоном Хамре и председателем Central Asia Caucasus Institute Фредериком Старром, в ходе которых был проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам внутренней и внешней политики Казахстана.

Получается РК берут сейчас в серьезный оборот, рассматривая в качестве союзника и необходимо предпринять все меры, чтобы не допустить украинизации республики и региона в целом.