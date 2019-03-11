Хаос на Украине становится неконтролируемым

11.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Коррупционный скандал вокруг закупок окружением Петра Порошенко комплектующих для армии контрабандой в России, последующий штурм боевиками «Нацкорпуса» президентской администрации и предвыборного митинга, столкновения с полицией – все это свидетельствует о том, что сценарий управляемого хаоса на Украине выходит из-под контроля.

Об этом в своем блоге рассуждает один из подстрекателей Евромайдана бывший журналист, ныне депутат Верховной Рады Мустафа Найем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате столкновений пострадали десятки полицейских, арестованы несколько членов Нацкорпуса, в отношении которых начаты уголовные производства.

Многие восприняли это как своеобразный троллинг президента со стороны Арсена Авакова. Дело в том, что лидер Нацкорпуса – Андрей Билецкий – подполковник полиции, бывший командир полка «Азов», входящего в состав Национальной гвардии Украины, которое относится к структурам Министерства внутренних дел. К тому же, в 2014-м году он входил в состав военного совета «Народного фронта».

Но, несмотря на это, столкновения в Киеве и в Черкассах – это вызов не только Петру Порошенко, но и самому Арсену Авакову и руководству Нацполиции. Аваков и Порошенко прекрасно умеют просчитывать сценарии, но в этом случае явно переоценили свое влияние и возможности, очевидно, подставив и себя, и своих подчиненных, и государство в целом.

Просто два факта.

1.Знал ли Арсен Аваков о готовящихся акциях Нацкорпуса в Киеве и в Черкассах. Конечно, знал. Это его работа. Так же, как знало об этом все руководство Национальной полиции. Знали, когда придут, куда придут и приблизительно сколько человек. Все всё прекрасно знали и понимали, но не знали, чем это может закончиться, и какие будут последствия. Были уверены, что хаос и протест можно контролировать.

2.Знал ли Петр Порошенко, что его друг, партнер и подчиненный Олег Гладковский причастен к схемам хищений в «Укроборонпроме». Конечно, знал. Потому что это его работа. Так же, как знали об этом в ГПУ и СБУ, о чем не устает повторять Юрий Луценко. Знали, кто замешан, откуда идет контрабанда и сколько оседает в карманах. Но не думали, что об этом напишут журналисты, и это приведет к протестам. Были уверены, что дерибан можно контролировать.

Просчитались. Бывает. Вот только цена этого «просчета» – еще один плевок в лицо правоохранительным органам и еще один пинок стране и государству в целом.

Ну и самое главное. Я думаю, в ближайшие месяцы это не последний подобный инцидент. Противостоянием Администрации президента и МВД попытается воспользоваться ещё не одна группа. Только теперь уже в регионах, где за четыре года возникло множество формальных и неформальных структур в униформе, с правом применения силы и спецсредств», – делится опасениями Найем.