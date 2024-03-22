«Хорошо, хоть Рогов есть»: Украина зачистила всех пророссийских лидеров Приазовья к началу СВО

Любовь Смирнова.  
22.03.2024 19:41
  (Мск) , Мелитополь
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Дзен, Запорожье, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина


С 2014 года Украине удалось зачистить всех пророссийских лидеров общественного мнения в Приазовье, и с этим столкнулись новые власти после занятия территорий российской армией в начале СВО.

Об этом рассказал один из организаторов президентской кампании – председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Титенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С 2014 года Украине удалось зачистить всех пророссийских лидеров общественного мнения в Приазовье, и...

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«Мы въезжаем в новый регион, и что мы делаем, в первую очередь? Мы начинаем опираться на лидеров общественного мнения. И когда в июне 2022 года мы заехали на территорию Запорожской области, мы начали искать лидеров общественного мнения. И очень было для нас удивительно, что их не существует.

То есть, их здесь нет, им не давали расти. То есть, как только кто-то где-то появлялся, даже блогеры, просто их уничтожали. Есть яркий образ – это Владимир Рогов, всё. Больше никого нет. Я думаю, это делалось специально», – рассказал Титенков в эфире подкаста политтехнолога Семена Уралова.

По словам специалиста, Запорожская область в целом является частью южнорусского макрорегиона России. Сравнивая Приазовье с Крымом и Севастополем, и даже с Краснодарским краем, Титенков отметил, что особой разницы нет – это одни и те же люди, гибкие, добрые, улыбчивые.

«Я думаю, это один регион. Ну, с какой-то плюс-минус идентичностью. Если Мелитополь – это промышленный город всё-таки в большей степени, там подшипники-шестерёнки. (И если вы не знали, то на турбинном заводе делали какую-то там турбинку, которая крутила двигатель ракеты, которая Гагарина вывезла в космос). Бердянск – это порт, там отдельная история. Плюс Мелитополь – знаменитая черешня», – отметил он.

В тоже время, по словам эксперта, в Запорожской области нет ожидания каких-то посылов от центральной власти – заверения, обещания, увещевания здесь не играют роли.

«Нужно время и нужна правда, и она должна идти просто постоянно, 24 часа в сутки, просто правда. То есть, если ты начнёшь пытаться переубеждать, то ты входишь в противоречие, и в этом противоречии ты начинаешь ломаться, вот прямо сразу.

А просто потихоньку, помаленьку, легонько просто несёшь правду – строишь дороги, детские садики, объясняешь людям, что хорошо, что плохо, как наши детские стихи, как наши мамины речи. И год, два, три проходит, хоп, – и всё, они с тобой за ручку берутся и идут. И не нужно ничего нового придумывать, всё за нас давно придумано», – объясняет Титенков.

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