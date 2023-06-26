Хорватский евродепутат: У Киева нет шансов на поле боя

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Какое бы оружие не посылали западные страны на Украину, ВСУ не смогут победить российские силы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

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Он скептически отнесся к инициативе Еврокомиссии утвердить финансовый резерв для Украины в размере 50 миллиардов долларов на следующие четыре года.

«Эта инициатива бессмысленна, и я против этого. Украина не может победить на поле боя, и никакое новое вооружение и экипировка ничего не изменят, кроме эскалации и роста количества смертей с обеих сторон. Я ожидаю, что большинство стран — членов ЕС поддержат это предложение. Но, думаю, после провала украинского контрнаступления Брюссель проведет переоценку своей политики», – сказал евродепутат в интервью «Известиям».

Он считает, что военные НАТО не станут непосредственно вмешиваться в конфликт.

«Украина не может одержать победу на поле боя, какое бы оружие ни посылалось. Даже F-16 — техника 40-летней давности, и она не представляет угрозы российским воздушным силам. Кроме того, пилотов для управления ими нет. Это безумие. Риска отправки НАТО своих военных нет никакого: войска и армии НАТО слабы и не имеют достаточного количества техники, особенно после того, как много ее было отправлено на Украину. «Коалиция желающих», при которой несколько стран НАТО объединяются для помощи Украине, тоже вряд ли возможна», – говорит политик.

При этом он называет возможное вмешательство Польши «более серьезной возможностью», но «не для борьбы с российскими силами, а для захвата западных областей Украины».

«Когда контрнаступление провалится, Брюсселю придется пересмотреть свою политику. Если за этим последует успешное российское наступление, судьба [конфликта] будет решена», – резюмировал Синчич.