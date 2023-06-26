Хорватский евродепутат: У Киева нет шансов на поле боя

Олег Кравцов.  
26.06.2023 08:49
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Сюжет дня, Украина


Какое бы оружие не посылали западные страны на Украину, ВСУ не смогут победить российские силы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

Какое бы оружие не посылали западные страны на Украину, ВСУ не смогут победить российские...

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Он скептически отнесся к инициативе Еврокомиссии утвердить финансовый резерв для Украины в размере 50 миллиардов долларов на следующие четыре года.

«Эта инициатива бессмысленна, и я против этого. Украина не может победить на поле боя, и никакое новое вооружение и экипировка ничего не изменят, кроме эскалации и роста количества смертей с обеих сторон. Я ожидаю, что большинство стран — членов ЕС поддержат это предложение. Но, думаю, после провала украинского контрнаступления Брюссель проведет переоценку своей политики», – сказал евродепутат в интервью «Известиям».

Он считает, что военные НАТО не станут непосредственно вмешиваться в конфликт.

«Украина не может одержать победу на поле боя, какое бы оружие ни посылалось. Даже F-16 — техника 40-летней давности, и она не представляет угрозы российским воздушным силам. Кроме того, пилотов для управления ими нет. Это безумие.

Риска отправки НАТО своих военных нет никакого: войска и армии НАТО слабы и не имеют достаточного количества техники, особенно после того, как много ее было отправлено на Украину. «Коалиция желающих», при которой несколько стран НАТО объединяются для помощи Украине, тоже вряд ли возможна», – говорит политик.

При этом он называет возможное вмешательство Польши «более серьезной возможностью», но «не для борьбы с российскими силами, а для захвата западных областей Украины».

«Когда контрнаступление провалится, Брюсселю придется пересмотреть свою политику. Если за этим последует успешное российское наступление, судьба [конфликта] будет решена», – резюмировал Синчич.

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