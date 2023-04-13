«Хуже чем после ядерной катастрофы»: экс-премьер о вымирании украинцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина с начала 1990-х потеряла больше населения, чем за годы Второй мировой войны.

Об этом в эфире телеканала «Белта» заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, покинувший страну после путча 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Это тот народ, который должен был развиваться, а он, наоборот, сейчас вымирает», – сказал экс-премьер.

«Вдумайтесь в цифру – у нас было 52 миллиона, а сейчас 20 не насчитывается. Таких темпов депопуляции, уменьшения населения ни одна страна мира не знает. Это как результат атомной войны, но это хуже атомной войны. Сейчас это просто трагедия украинского народа», – заявил Азаров.