«Хватит пиара!» – киевский миллионер призвал забыть о территориях и отказаться от наступления

Анатолий Лапин.  
13.09.2023 14:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


Украине стоит отказаться от так называемого контрнаступления, в результате которого гибнет масса солдат ВСУ, и на время забыть об утраченных территориях.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил сбежавший из Киева в США миллионер и политик Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине стоит отказаться от так называемого контрнаступления, в результате которого гибнет масса солдат ВСУ,...

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По мнению Балашова, сосредоточиться Украине нужно будет на обороне и дипломатическом урегулировании конфликта.

«Контрнаступление требует гибели людей. Фактически какая-нибудь Оторвиколесовка будет нам стоит сумасшедших денег и жизней, а результата никакого не даст, потому что это не имеет стратегического значения. Более того, во многих селах Донецкой и Луганской области уже давно люди не проживают, а за них идут бои.

Поэтому класть драгоценные жизни граждан Украины – если Зеленский относится так к своим гражданам, что они не драгоценны, что можно класть для того, чтобы пиарчик себе сделать, то они выбирают позицию «Давайте наступать». Если бы они хотели беречь людей, то надо окапываться, строить сооружения и отложить возврат территорий в длинную и дипломатическим путем, оставляя Россию под санкциями», – сказал бизнесмен.

«Никто не отказывается от территорий, уже санкции действуют, никто в мире не признает эти территории российскими, а вопрос в Украине. Потерпеть 10 лет – какая разница, главное, чтобы не гибли люди. К сожалению, у нас правительство и руководитель страны, администрация президента увлеклись пиаром. Им нужны наступления», – заявил Балашов.

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