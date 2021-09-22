«Хватит!» – у стен Кремля заробитчанин-змагар требовал не кормить Лукашенко

22.09.2021 18:34 (Мск), Москва, Елена Острякова

Гражданин Белоруссии Дмитрий Голубев провел несанкционированный одиночный пикет на Красной площади.

Он вышел с плакатом, на котором было написано «Хватит кормить режим Лукашенко», и нарисован QR-код, который давал ссылку на петицию в интернете против белорусской власти.

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Через несколько минут после начала акции белоруса задержали. Молодой человек был доставлен в районное отделение милиции, и после переписи данных отпущен на свободу. 23 сентября над ним состоится административный судебный процесс.

Акция прошла практически незамеченной даже для российских оппозиционных СМИ. Поэтому ее взялась продвигать проживающая в США оппозиционерка Мария Забара.

«Он написал мне: «Главное, чтобы что-то из этого вышло. Помог, как смог». Слёзы на глазах, и ещё больше уверенности в нашем деле. Россияне, друзья, присоединяйтесь к нам! Поддержите Дмитрия в комментариях, и помогите распространить петицию», – написала Забара в своем «инстаграме». «Боятся, суки», – уверенно прокомментировала она задержание Голубева в своем видео.