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22.09.2021 18:34 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Кремль, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня
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«Хватит!» – у стен Кремля заробитчанин-змагар требовал не кормить Лукашенко

Гражданин Белоруссии Дмитрий Голубев провел несанкционированный одиночный пикет на Красной площади. Он вышел с...

Гражданин Белоруссии Дмитрий Голубев провел несанкционированный одиночный пикет на Красной площади.

Он вышел с плакатом, на котором было написано «Хватит кормить режим Лукашенко», и нарисован QR-код, который давал ссылку на петицию в интернете против белорусской власти.

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Через несколько минут после начала акции белоруса задержали. Молодой человек был доставлен в районное отделение милиции, и после переписи данных отпущен на свободу. 23 сентября над ним состоится административный судебный процесс.

Акция прошла практически незамеченной даже для российских оппозиционных СМИ. Поэтому ее взялась продвигать проживающая в США оппозиционерка Мария Забара.

«Он написал мне: «Главное, чтобы что-то из этого вышло. Помог, как смог». Слёзы на глазах, и ещё больше уверенности в нашем деле. Россияне, друзья, присоединяйтесь к нам! Поддержите Дмитрия в комментариях, и помогите распространить петицию», – написала Забара в своем «инстаграме».

«Боятся, суки», – уверенно прокомментировала она задержание Голубева в своем видео.

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