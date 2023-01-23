«Киев четыре раза висел на волоске» – Арестович порассуждал о планировании СВО

Вадим Москаленко.  
23.01.2023 18:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Киев, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Первые манёвры Специальной военной операции на Украине были очень хорошо спланированы российским командованием и едва не привели к поражению ВСУ под Киевом.

Об этом в эфире видеоблога объявленного Следкомом РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Первые манёвры Специальной военной операции на Украине были очень хорошо спланированы российским командованием и...

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«Несколько раз в марте ситуация висела на волоске в отношении Киева. Я могу насчитать четыре раза. Ещё б чуть-чуть они надавили, хватило бы дерзости их командирам, и всё», – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что такая тактика использовалась ещё со времён Советского Союза.

«Но они посыпались на рядовых исполнителях. Замысел был абсолютно такой же, как они брали Афганистан в 1973 году: отравление Амина, взятие дворца Амина, десантники на аэродром, как у нас Гостомель. Взятие телеграфа, телевидения, почты, диверсанты, и прочее.

Один в один сценарий. Точно так же они брали Чехию в 1968 году. В принципе, они делали то, что у них много раз получалось», – резюмировал экс-советник президента.

Напомним, после признания о том, что жилой дом в Днепропетровске был разрушен из-за неудачной работы украинских систем ПВО, Алексей Арестович подал в отставку и покинул государственную службу.

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